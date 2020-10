Winschoter sportclubs slaan handen ineen en gaan voor groot gezamenlijk sportpark

Dat is een groot sportpark waar meerdere verenigingen hun sport kunnen beoefenen. Oldambt heeft daar wel oren naar. Het idee: goede faciliteiten voor de clubs en daarmee tegelijkertijd bezuinigen.

Hard nodig

Dat Oldambt in financieel zwaar weer verkeert, is voor weinigen nog een verrassing. De sportclubs in de gemeente zijn ondertussen wel gewend aan het geldgebrek. Zij worden daardoor geconfronteerd met kapotte velden, afgeschreven gebouwen en versleten hekwerk.

Romke Groeneveld, voorzitter van de korfbalvereniging: ‘Wij zijn allemaal toe aan kunstgrasvelden. Dat geldt voor de voetballers, de hockeyers spelen op een veld van dertig jaar oud dat is afgeschreven en wij korfballen op natuurgras. Maar wij hebben bijna meer mollen dan leden rondlopen. Op dat veld kun je nog amper spelen.’

Mooie kans

Maar er is hoop. Door die financiële situatie kan zich een mooie kans voordoen. Op dit moment is de gemeente bezig met ‘pleisters plakken’ op afgeschreven gebouwen. Daar is zij wel klaar mee. Een hersenspinsel is daarom het afstoten van afgeschreven gebouwen en velden en het bouwen van een of meerdere omni-sportaccommodaties. Dat moet leiden tot minder uitgaven voor de gemeente.

Pascal Spijker is voorzitter van Bato: ‘Je kunt gezamenlijk inkopen en de ruimte opnieuw indelen waardoor je meer ruimte kunt vrijmaken voor speelvelden. Daardoor kun je ook meer leden hier laten sporten. Dat geldt trouwens ook voor kinderen van de scholen in deze gemeente.’

Hij vervolgt: ‘Op dit moment is er heel veel onderhoud nodig bij de huidige drie verenigingen, onder andere wat Romke net vertelde over de velden. Maar aan de gebouwen moet ook heel erg veel gebeuren. Dan kun je er beter nieuwe gebouwen neerzetten en nieuwe velden neerleggen die jaren meekunnen.’

Leeg vel

Op dit moment ligt een leeg vel op tafel. Dat moet worden ingekleurd. Hoe precies, dat is nog even de vraag. ‘Maar er wordt onder andere nagedacht over een clubgebouw waarin alle clubs hun eigen ruimte hebben’, vertelt Arnold Roege van hockeyvereniging HCW. ‘Zo behoudt elke club zijn identiteit.’

De verenigingen tekenen zaterdag een intentieverklaring waarin staat dat zij graag meedenken aan het realiseren van een omni-sportaccommodatie. Maar daarna is het nog even afwachten. Het is niet zo dat de gemeente miljoenen op de plank heeft liggen voor dit soort plannen.

Roege: ‘Wij hebben al met de gemeente gesproken, zij weet af van deze verklaring. En zij wil ons daar waar nodig ondersteunen en helpen. En de kern is: wat levert het de gemeente en ons op? En kunnen wij daar een mooie bezuinigingsmaatregel uithalen? Zo ja, dan heb je volgens mij de kern te pakken.’

Geen zorgen

De clubs benadrukken dat het de insteek is om meerdere verenigingen bij de plannen te betrekken, zodat zij samen kunnen kijken wat zij voor elkaar kunnen krijgen. ‘En wat belangrijk is, dat zijn de omwonenden. Wij willen ook hen betrekken bij de plannen. Zij komen niet opeens voor verrassingen te staan’, zegt Spijker.

