Geen goudvis, maar een hobbykip bij huis: 'De vraag was gigantisch'

'Het was gigantisch', zegt hij. 'Toen corona kwam ging het af en aan met auto's. We konden voorraad maar moeilijk op peil houden. Maar we hebben wel veel mensen blij kunnen maken.'

'Ik snap het ook wel. Met corona gaan mensen toch meer in de tuin bezig.' Moeilijk is het houden van een kip volgens Overgaauw niet. 'Eigenlijk is het heel makkelijk. Zolang ze water en voer hebben en een mooi hokje en een rennetje, dan gaat dat vanzelf.'

Krielkipjes

De grootste vraag was naar de bruine legkip. 'Die legt iedere dag haar eitje en is super rustig en kindvriendelijk. Ze scharrelt gezellig rond en daar gaan de mensen voor. Ook naar krielkipjes is veel vraag geweest. Dat is natuurlijk leuk voor kinderen.'

Maar met één kip ben je er volgens Overgaauw niet. 'Een kip is een sociaal dier. Ze vervelen zich als ze alleen zijn dat is niet goed. Met minimaal twee is dat niet het geval.'

Verslaggever Ronald Niemeijer ging langs bij Tom Overgaauw en zijn kippen