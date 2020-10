Corona beheerst week FC Groningen zonder nieuwe positieve gevallen

‘Het waart hier nog steeds wel rond’, zegt Danny Buijs over de coronabesmettingen bij de Trots van het Noorden. ‘Gelukkig hebben we er rondom het eerste elftal niet meer mee te maken.’

'Geen fijn gevoel'

Dat kan zaterdag zo weer anders zijn als de testuitslagen binnen komen. ‘Ik ben heel benieuwd naar de uitslagen’, vertelt de oefenmeester. ‘Dit is voor ons de tweede test nadat we zelf geconfronteerd werden met positieve uitslagen. Je hoopt natuurlijk dat iedereen er goed doorheen komt.’

Bij sc Heerenveen kregen vier mensen rondom het eerste elftal ten onrechte een positieve testuitslag terug. ‘Ook dat soort scenario’s gaan in je koppie zitten. Het zal je maar gebeuren dat je ineens twee spelers niet kan laten meedoen, maar dat ze helemaal niet positief zijn. Al met al vind ik het gewoon geen fijn gevoel.’

Niet naar de supermarkt

Zelf proberen Buijs en de club er alles aan te doen om het virus buiten de deur te houden. Op Sportpark Corpus den Hoorn werken sinds vorige week een stuk minder mensen. In de gangen van het complex zijn mondkapjes verplicht en overal wordt afstand gehouden. ‘Zelf zie ik buiten de club om alleen mijn gezin, maar ik ga niet bij familie of vrienden langs. Ik ga bijvoorbeeld ook niet naar de supermarkt.’

Van de spelers verwacht Buijs dat ze zich ook gedisciplineerd gedragen en er alles aan doen om het virus niet een tweede keer toe te laten bij FC Groningen. ‘Het is uiteindelijk aan de jongens zelf hoe ze dat precies invullen. Het is niet zo dat we ze verbieden om boodschappen te doen bijvoorbeeld, maar ze moeten hun contacten zoveel mogelijk beperken.’

Aanval

Op een rustig sportpark werkte Buijs met een fitte selectie toe naar het duel van komende zondag tegen Fortuna Sittard. ‘De komende twee wedstrijden wordt het interessant om te zien hoe we er in de aanval voorstaan’, zegt Buijs. ‘We moeten tegen Fortuna in staat zijn om vanuit veldspel kansen te creëren, gevaarlijk te worden en doelpunten te maken.’

Die kansen ontbraken tegen Utrecht en doelpunten maken is al langer een probleem bij FC Groningen. Toch is Buijs ervan overtuigd dat het met deze selectie wel degelijk mogelijk is. ‘De grootste sleutel zit erin dat vier van onze aanvallers steeds fitter worden.’ Gabriel Gudmundsson ontbrak de hele voorbereiding net zoals Patrick Joosten. Arjen Robben is op de weg terug en ook inzetbaar tegen Fortuna en Alessio da Cruz werd onlangs pas aangetrokken. ‘Ze hebben nog even tijd nodig’, zegt Buijs over het viertal. ‘Mijn overtuiging is dat het er ook zeker inzit.’

Twee bussen

Zaterdag vertrekt de selectie van FC Groningen richting Limburg, waar zondag om 12.15 wordt afgetrapt. ‘Voor het eerst gaan we met twee bussen richting een uitwedstrijd, ook weer vanwege de nieuwe maatregelen’, sluit Buijs af.

Vanwege de strengere coronamaatregelen laat FC Groningen geen journalisten meer toe op Sportcomplex Corpus den Hoorn. Daardoor zijn er geen interviews op beeld en geluid opgenomen.

