Extra handhavers voor 'coronacontrole'; voortaan sneller een boete

Je kan zelfs meteen een boete krijgen, 'als je hardnekkig blijft in je overtreding', laat Schuiling weten. 'Je wordt één keer aangesproken, maar daarna is het gelijk een bon.'

'Mensen vragen om meer strengheid'

Tot nu toe zag Schuiling, ook burgemeester van Groningen, meer in veel waarschuwen. Op die manier moest het draagvlak onder de maatregelen blijven bestaan, was zijn gedachte.

'Maar de maatregelen moeten inmiddels voor iedereen duidelijk zijn, en bovendien gaat het niet goed met het aantal besmettingen in onze provincie', zegt Schuiling.

'Dat loopt hard op, ook bij oudere leeftijdscategorieën, waarbij het risico veel groter is. Er zijn heel veel mensen die vragen of we veel strakker kunnen worden, dat gaan we nu ook doen.'

Verschuiving van Stad naar Ommeland

GGD-directeur Jos Rietveld ziet dat de coronabesmettingen tegenwoordig ook meer buiten de stad Groningen plaatsvinden. Ook worden meer oudere mensen ziek.

'Twee weken geleden kwam driekwart van de besmettingen nog voor onder mensen jonger dan dertig. Nu is dat nog maar veertig procent. Inmiddels is de helft van de besmettingen onder mensen tussen de 40 en 65 jaar oud.'

Testen gaat sneller

Rietveld geeft aan dat mensen tegenwoordig minder lang hoeven te wachten op hun coronatest. 'Als je 's ochtends belt, kan je meestal dezelfde dag al terecht', zegt Rietveld. 'Dan heb je de volgende dag al een uitslag. Dat lukt niet altijd, maar het gaat wel steeds beter.'

Snelteststraten

Rietveld weet niet of één van de zeven snelteststraten in Groningen komt te staan. RTL Nieuws meldde donderdag dat die testlocaties de komende weken door militairen worden opgetuigd.

'Er wordt op dit moment op hoog niveau landelijk over beraadslaagd. Het ligt voor de hand dat die grote snelteststraten vooral in de regio's met de meeste besmettingen neer te zetten.'

Vooral in Randstad en Zuid-Nederland veel besmettingen

Groningen is daar niet één van: vooral in de Randstad en in Zuid-Nederland is het aantal besmettingen momenteel hoog.

Op de vraag of Rietveld ondanks dat hoopt op de komst van zo'n 'XL-locatie' geeft hij geen antwoord. 'Ik vind dat moeilijk te zeggen. Het hangt af van de vraag hoeveel van die sneltesten er beschikbaar zijn.'

'De vraag is hoe we die sneltesten als GGD gaan inpassen in het testlandschap. Ik hoop daar begin komende week antwoord op te hebben van het ministerie', besluit Rietveld.

Nieuwe teststraten in Het Hogeland, Oldambt en Stadskanaal

In Groningen kunnen nu 1.800 mensen per dag getest worden. De GGD hoopt de komende tijd in elk geval testlocaties te openen in de gemeenten Het Hogeland, Oldambt en Stadskanaal.