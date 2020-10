Inbraak bij Jan Menninga: 'Mijn gouden speld van de KNVB is weg'

In de woning van wethouder Jan Menninga van Delfzijl is vrijdag ingebroken. Menninga woont in Wagenborgen.

'Mijn vrouw en ik waren van 16.00 tot 20.00 uur op familiebezoek', vertelt Menninga. Om 20.15 uur kwamen we thuis. Eerst dacht ik nog dat een kat het huis was ingeslopen die de zaak over de kop had gehaald. Maar toen we verder keken, zagen we dat de achterruit van de keuken was losgemaakt. De inbrekers zijn gewoon via de voordeur naar buiten gegaan.

Ik ben ook beheerder van de kantine van de voetbalvereniging, maar vanwege corona had ik dat geld niet in huis Jan Menninga

Gouden speld en erfstukken

De dieven hebben geld en sieraden gestolen. Menninga: 'Ik heb eigenlijk nog geluk, want ik ben ook beheerder van de kantine van de voetbalvereniging. Maar vanwege corona had ik dat geld niet in huis. Wat dat betreft was de buit niet zo groot.'

Maar Menninga en zijn vrouw missen wel spullen die voor hen van waarde zijn. 'Ik ben door de KNVB onderscheiden met een gouden speld', vertelt Menninga. 'Die is weg. En mijn echtgenote mist wat erfstukken van haar ouders en dat is toch wel erg sneu.'

De politie is bezig met een sporenonderzoek. 'Voor ons wordt het de hele dag opruimen', besluit Menninga.