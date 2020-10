Catastrofale brand Wagenborgen sober herdacht

Bij de brand, precies vijftig jaar geleden, kwamen zestien vrouwen om het leven die verbleven in paviljoen Salem.

'Uitgebreid stilstaan bij deze dramatische gebeurtenis gaat nu helaas niet'

Bij het herdenkingsmonument las voorzitter Anne Koopmans van de Erfgoedcommissie Groot Bronswijk de namen voor van slachtoffers van de ramp en werd een krans gelegd. Koopmans: 'We wilden met nabestaanden, oud-medewerkers en inwoners van het dorp natuurlijk uitgebreid stilstaan bij deze dramatische gebeurtenis, maar dat gaat helaas niet. Op deze sobere manier herdenken we de slachtoffers en worden ze niet vergeten.'

'Veel dorpsbewoners kenden de bewoonsters van Salem'

Volgens Koopmans weten veel Wagenborgers nog precies waar ze die bewuste zaterdagavond waren. 'Er was een bazar in het dorp en daar kwam het bericht binnen dat Salem in brand stond. De paniek was groot en iedereen ging naar Groot Bronswijk om te helpen. Veel inwoners werkten bij de instelling en kenden de bewoonsters van Salem, dus de impact was groot.'

Veel dorpsbewoners kenden de slachtoffers (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Volgens Koopmans zijn er nog steeds oud-medewerkers die het moeilijk vinden om over de ramp te praten. 'Het staat nog steeds op hun netvlies. Het was een rampzalige avond en het heeft diepe wonden geslagen. Een ramp van deze omvang was nog nooit gebeurd in Nederland.'

