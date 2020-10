Nieuw! Grunneger 1000 sluit het jaar af bij RTV Noord

Onder het motto ‘Wat Grunnen mooi vindt’ bepaal jij welke liedjes we terugzien in de lijst. ‘Het gaat echt om de smaak van Groningen’, zegt producent Rolf Schreuder, bedenker van het nieuwe programma.

‘Er zijn natuurlijk enorm veel jaarlijsten op andere radiostations, maar in welke lijst hoor je nu zowel Grunneger klassiekers van Lucas en Gea, Pé & Rinus of Blanks afgewisseld met toppers van Queen, Dire Straits en The Eagles. In onze lijst mag het allemaal.’

In de Grunneger 1000 is plek voor allerlei artiesten (Foto: RTV Noord)

Afscheid van Kerst der Klassiekers en Alle 50 Goud

Met de komst van de Grunneger 1000 neemt Radio Noord afscheid van twee radioprogramma's die al jarenlang de decemberprogrammering domineerden: Kerst der Klassiekers en Alle 50 Goud. Dit laatste programma beleefde op oudejaarsdag van het afgelopen jaar zelfs de 22e editie.

Presentator Eric Bats, al jaren betrokken bij beide programma’s: ‘Soms moet je het lef hebben om iets nieuws te gaan doen, zeker in dit bijzondere jaar is daar aanleiding toe. Met Alle 50 Goud zenden we bijvoorbeeld altijd uit vanuit een café in de provincie. Dat kan dit jaar niet en toen gingen we nadenken en kwamen we op dit idee. En wat is er nu mooier dan zeven dagen lang de smaak van Grunnen op de radio?’

Zoveel mogelijk Groningers betrekken

Zowel Bats als Schreuder hoopt zoveel mogelijk Groningers te betrekken bij de samenstelling van de lijst. Zoals gezegd, in de lijst is plaats voor de muzieksmaak van iedereen.

Bats hoopt dat naast nummers van The Beatles, Pink Floyd en Bruce Springsteen er ook plek is voor echte klassiekers uit de Groninger popgeschiedenis: ‘Precious little diamond' van Fox the Fox bijvoorbeeld, maar ook New Adventures en Ro-d-Ys mogen niet ontbreken’.

Schreuder gaat voor onder meer voor 'Adé, kleine paloma' van het Sneeuwbaltrio. ‘Ik zou het mooi vinden als zo’n Groninger klassieker ook in de lijst komt. Maar ook Ede Staal en Inge van Calkar en natuurlijk 'De Polder' van Erwin de Vries. Maar 'Everglow' van Coldplay zou in de lijst ook niet misstaan!’

Wat wordt de nummer 1?

Beide muziekliefhebbers zijn razend benieuwd naar wie uiteindelijk op nummer 1 komt in de Grunnerger 1000.

Bats: ‘'Het het nog nooit zo donker west' van Ede Staal heeft natuurlijk jarenlang op 1 gestaan in Alle 50 Goud. Het zou mij niet verbazen als Ede wint van Queen of The Eagles. Mooi en spannend!’

De Grunneger 1000 wordt uitgezonden vanaf Eerste Kerstdag tot en met oudejaarsdag op radio en DagTV. Stemmen kan vanaf vrijdag 27 november. De lijst wordt gepresenteerd door Edwin Pasveer, Babette Alma, Karel Oosterhuis en Eric Bats.