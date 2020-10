Expeditie 1,5 meter: Versieren met Beppie

Door corona kon hun verjaardag namelijk niet gevierd worden met vrienden en familie, maar op deze manier gelukkig wel. Er was zelfs een coronaproof cadeautjesschep. Ook Beppie versierde de Expeditie-bus met slingers.

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

