CDA Westerkwartier: 'Wat is er gebeurd met Joods vastgoed na de oorlog?'

'Die geschiedenis moet worden opgehelderd en vastgelegd'

Wie werden de eigenaren van de leegstaande panden en hoe kregen ze die in bezit? Wat was de rol van de gemeenten hierin en welke rol speelden notarissen en andere betrokkenen?

Het CDA vraagt aan het gemeentebestuur van Westerkwartier om deze zaken uit te zoeken. 'Het is belangrijk om te weten hoe dat destijds in zijn werk ging. Die geschiedenis moet worden opgehelderd en vastgelegd', zegt raadslid Jan Willem Slotema.

Jan Willem Slotema (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Het gaat niet om eventuele claims, want er zijn geen nabestaanden CDA-raadslid Jan Willem Slotema van de gemeente Westerkwartier

De 83 Joden in het Westerkwartier zijn allemaal vermoord

In wat nu de gemeente Westerkwartier is, woonden in de Tweede Wereldoorlog veel Joden. In Aduard vier, in Grijpskerk acht, in Leek eenenzestig, in Niezijl vier, in Visvliet twee en vier in Zuidhorn. Drieëntachtig in totaal; ze zijn allemaal vermoord in Duitse vernietigingskampen.

Slotema: 'Nadat ze zijn weggevoerd, werden de lege panden al snel weer bewoond of door de Duitsers gebruikt. Wij hopen te kunnen achterhalen hoe dat destijds is gegaan. We roepen daarvoor de hulp van de gemeente in. Het gaat niet om eventuele claims, want er zijn geen nabestaanden.'

Volgens Slotema weten het Joodse Schooltje en de Historische Kring in Leek al heel veel over de geschiedenis van de Joodse inwoners van destijds, maar een ding is nog niet opgehelderd, namelijk de overgang van het eigendom van het vastgoed na de oorlog. Slotema: 'Dat willen beide organisaties graag weten om ook dat verhaal compleet te maken'.

De bloedhonden bij het huis van de gebroeders Van Dam

Slotema geeft een voorbeeld: 'Aan de Tolberterstraat tegenover het gemeentehuis van Leek woonden de gebroeders Van Dam. Meteen nadat ze waren weggevoerd naar Westerbork trokken de Duitsers in hun woning. Mijn moeder is nu 97. Zij durfde daar als kind op weg naar school niet langs te lopen vanwege de bloedhonden die bij het huis rondliepen. Na de oorlog trokken anderen in de woning. Hoe is dat gegaan 75 jaar geleden? Het zou mooi zijn als dat kan worden uitgezocht.'

