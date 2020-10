Warming-up Fortuna Sittard - FC Groningen

De selectie van FC Groningen reisde zaterdag al af richting Limburg. Tegen FC Twente ging de staf nog met eigen vervoer, maar vanwege nieuwe coronamaatregelen was de club genoodzaakt om met twee bussen koers richting Sittard te zetten.

Tot zijn eigen genoegen zag Danny Buijs zijn gehele selectie instappen, want net zoals vorige week is iedereen bij FC Groningen fit. Voor Arjen Robben komt een basisplaats nog te vroeg, maar de aanvaller is inzetbaar en zal vermoedelijk in de tweede helft minuten maken.

De vorm: FC Groningen

FC Groningen heeft met zeven punten uit de eerste vijf wedstrijden een prima competitiestart en vindt zichzelf terug op de zevende plaats in de eredivisie. Toch valt er nog wel het één en ander aan te merken op het spel van de Trots van het Noorden. Net zoals vorig seizoen heeft de club nog steeds erg veel moeite om tot kansen en doelpunten te komen.

Tot nu toe lukte dat dan ook slechts vier keer. Alleen RKC (3) en Heracles Almelo (3) scoorden minder dan de equipe van Danny Buijs. De oefenmeester is ervan overtuigd dat het wel in de selectie zit waar hij mee werkt. Helemaal nu Gabriel Gudmundsson, Patrick Joosten, Alessio da Cruz en uiteraard Arjen Robben steeds fitter worden.

De vorm: Fortuna Sittard

De Limburgers vinden zichzelf terug op de zeventiende plaats in de eredivisie. De ploeg van Kevin Hofland wist nog niet te winnen en kreeg al twaalf doelpunten tegen in de eerste vijf wedstrijden van dit seizoen. Tegen FC Emmen en AZ pakte Fortuna een punt, waardoor het totaal op dit moment dus op twee punten staat.

‘Ik denk dat ze op dit moment lager staan, dan waar ze gaan eindigen’, zegt FC Groningen-trainer Danny Buijs over de tegenstander van vanmiddag. ‘Het is een gevaarlijke ploeg, met veel gevaar in de omschakeling. Ze hebben een paar handige jongens, maar ik vind dat wij dit soort wedstrijden horen te winnen.’

Waar moeten we op letten?

De Trots van het Noorden wil graag meer kansen uit veldspel gaan creëren. Tegen FC Utrecht belandde er slechts één schot tussen de palen, maar verder werd er veel te weinig gecreëerd.

‘We hebben de jongens deze week weer clipjes laten zien. Dan gaat het met name over de eindfase’, zegt Buijs. ‘Daarin zijn we nu nog veel te slordig. Het speelt mee dat een aantal jongens nu steeds fitter wordt en hun wedstrijdritme opbouwt. Damil Dankerlui en Wessel Dammers waren in het begin bijvoorbeeld wisselvallig, maar daar zie ik een stijgende lijn. Het draait ook voorin om automatismen en dat zie ik nu steeds meer terugkomen.’

Historie

FC Groningen en Fortuna Sittard speelden in eredivisieverband in Limburg achttien keer tegen elkaar. De Trots van het Noorden won van die ontmoetingen slechts twee keer, twaalf keer werd het gelijk en vier keer wonnen de Limburgers.

FC Groningen Live

De wedstrijd is zondagmiddag live te volgen via Radio Noord en de website van RTV Noord. Fortuna Sittard – FC Groningen begint om 12.15 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 12.00 uur.

Niiwino Geertsema presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Azing Griever is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een live verslag op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

FC Groningen beschikt over een fitte selectie.

Vermoedelijke opstelling:

Padt, Van Hintum, Itakura, Dammers, Dankerlui, Matusiwa, Van Kaam, Lundqvist, Joosten, Strand Larsen en El Messaoudi.