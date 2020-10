Romain Doedens door naar finale Holland's Got Talent

Romain Doedens in september bij Holland's Got Talent (Foto: Holland's Got Talent )

Romain Doedens is doorgedrongen tot de finale van Holland's Got Talent. De zanger uit Winschoten dingt volgende week met zeven andere acts mee naar de hoofdprijs.

Romain Doedens zong in de halve finale het nummer You Are the Reason. 'Ik zing het in de richting van mijn vriendin Lisa', bekende hij vooraf. 'Dank zij haar ben ik zo gelukkig nu. Zij heeft mij geleerd stappen te zetten.'

Doedens doelde daarbij op zijn pestverleden, waarover hij onder andere bij Jinek uitgebreid vertelde.

Staande ovatie

Doedens kreeg na zijn optreden een staande ovatie van de jury. 'Dat was toch prachtig...', vond Angela Groothuizen. 'Echt niet normaal.'

Paul de Leeuw, die hem afgelopen september nog de raad had gegeven dat hij aan z'n uitstraling moest werken, was nu lyrisch.

'Ik zou je CD kopen'

'Die uitstraling is helemaal gelukt', vond De leeuw. 'Je hebt zo'n groei doorgemaakt, ik vind je fantastisch. Ik zou echt je CD kopen.'

Ik vind je één van de beste zangers van Nederland Ali B. - jurylid Hollands Got Talent

Ook Ali B. was lyrisch over het optreden van Romain Doedens. 'Ik vind je één van de beste zangers van Nederland', zei hij. 'Zonder te weten wie die andere negen zijn, sta je zonder twijfel in mijn top 10.'

130 acts

Aan het lopende seizoen van Holland's Got Talent deden 130 acts mee. Daar zijn er nu nog acht van over. De finale wordt volgende week zaterdag uitgezonden.

