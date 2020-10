Arie Haan: 'Nieuw record Ajax blijft ook wel weer een lange tijd staan'

Hij kan zich de wedstrijd in stadion De Meer nog goed herinneren. 'Als de tegenstander de kop laat hangen, kom je in een flow. Als het zo makkelijk gaat, wil je steeds meer doelpunten maken.' Johan Cruijff was topscorer in die wedstijd met vier doelpunten.

Dick van Dijk was drie keer trefzeker. 'We wisten dat er mensen uit Nice op de tribune zaten. Die kwamen voor Dick. We deden ons best om hem zo goed mogelijk te laten spelen.'

Ik had niet de drang om naar voren te gaan, ik bleef achterin spelen Arie Haan, speler van Ajax in 1972

Lang geleden

Zelf scoorde Haan niet. 'Iedereen loopt in zo'n wedstrijd naar voren om een doelpunt te maken. Die drang had ik niet en ik bleef daarom achterin spelen. Barry Hulshof kon daardoor mee naar voren. Ik weet niet meer of ik nog een assist heb gegeven bij een van de twaalf goals. Het is ook best lang geleden.'

Record kwijt doet zeer

Ruim achtenveertig jaar om precies te zijn. Toen Haan zaterdag naar de wedstrijd keek, gingen zijn gedachten vrij snel terug naar de memorabele avond in Amsterdam. 'Ik vond het bij 9-0 eigenlijk wel genoeg. Dat je als speler een record kwijtraakt, doet toch wel even zeer. Ik verwacht dat het nieuwe record wel lang zal blijven staan. Maar je weet maar nooit.'

Dat juist Ajax het eigen record verbreekt, is geen toeval vindt Haan: 'Voor een voetballer van Ajax draait het altijd om aanvallend voetbal. Je groeit ermee op. Kijk maar naar de afgelopen jaren. Ajax maakt elk seizoen de meeste goals. Maar dertien in een wedstrijd komt niet zo snel weer voor hoor!'

