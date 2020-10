Uitblinkers Strand Larsen en Van Hintum wijzen FC Groningen de weg in Sittard

Fortuna scoorde in de 54e minuut uit een strafschop de aansluitingstreffer via Seuntjens nadat Joosten onnodig in de fout was gegaan. Tien minuten voor tijd schoot Bart van Hintum het duel in het slot door een vrije trap slim binnen te schieten. Zo kon FC Groningen verdiend drie punten bijschrijven. De groen-witten hebben nu tien punten uit zes duels en staan daarmee op de zevende plaats in de Eredivisie

Opstelling Buijs klopt

De opstelling die FC Groningen-coach Danny Buijs had gemaakt klopte vanaf minuut één. Basisdebutant Alessio Da Cruz was rechtsbuiten, Joosten kwam vanaf links en Strand Larsen stond in de spits. De Noor was constant aanspeelbaar, kreeg veel aanvoer vanaf de zijkanten en wist hier optimaal van te profiteren. Belangrijke man bij beide treffers van linksback Bart van Hintum.

Openingstreffer

In de zesde minuut openden de gasten de score. Joosten nam een bal goed aan, legde de bal terug op Van Hintum die Strand Larsen in stelling bracht. De spits kwam prima voor zijn man en schoot de openingstreffer op het scorebord. Na een klein half uur spelen verdubbelde de Noor de Groningse voorsprong.

Opnieuw Strand Larsen

Opnieuw Van Hintum kwam opstomen over de linkerkant, draaide de bal perfect richting Strand Larsen die zijn directe tegenstander opnieuw te snel af was en de bal nu nog overtuigender tegen het net schoot. Niet alleen Strand Larsen was gevaarlijk. Ook El Messaoudi en Joosten waren nog dichtbij een doelpunt. Fortuna liet zich overal op het veld afbluffen door een geconcentreerd en attractief spelend FC Groningen.

Wissels

Fortuna-trainer Kevin Hofland bracht aan het begin van de tweede helft twee wissels in het veld, maar FC Groningen bleef de dominante ploeg. Itakura had vlak na rust het duel in het slot kunnen gooien door een voorzet van Da Cruz in te koppen. Zijn inzet miste echter overtuiging en ging voorlangs. Een gevaarlijk schot van Van Kaam werd door Koselev uit zijn doel gehouden.

Penalty

Uit het niets kwam de thuisploeg terug in de wedstrijd. Patrick Joosten liet in zijn eigen strafschopgebied een bal van zijn voeten springen, was iets te gretig met het herstellen en haalde Janga onderuit. Scheidsrechter Van Boekel wees gedecideerd naar de stip en Seuntjens benutte dit buitenkansje.

Na dik een uur gingen de moegestreden basisdebutant Da Cruz en Joosten naar de kant. Gudmundsson en El Hankouri kwamen binnen de lijnen. Het spel van FC Groningen werd er absoluut niet beter op. De diepte ontbrak ineens en het werd nog echt spannend.

Beslissing

De beslissing viel tien minuten voor tijd. Bart van Hintum scoorde heel slim uit een vrije trap de bevrijdende 1-3. Balk stelde El Messaoudi bijna nog in staat om vlak voor tijd de score nog verder op te voeren, maar de inzet van El Messaoudi ging naast. FC Groningen vervolgt het seizoen aanstaande zaterdag met de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo. Aftrap in eigen stadion is om 20.00 uur.