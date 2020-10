Strand Larsen: 'Dit is een geweldig gevoel'

'Dit is een geweldig gevoel,' aldus een enorm blije Strand Larsen. 'Je kon het aan mijn reactie zien bij het vieren van het eerste doelpunt. Eindelijk mijn eerste doelpunt voor FC Groningen. We hebben nu tien punten uit zes wedstrijden na een moeilijke start. Hier kunnen we op bouwen. Ik heb gelukkig een appartement gevonden en kan me nu volledig focussen op mijn voetbalspel.'

Twee assists en een goal

Strand Larsen was niet de enige uitblinker aan de kant van FC Groningen. Met twee assists en een doelpunt was linksback Bart van Hintum misschien nog wel belangrijker. 'Ik was vandaag belangrijk voor het team; die lijn hoop ik door te trekken. Ik sta nu al op vier assists en een goal, dat is niet verkeerd. Ik wil zoveel mogelijk minuten maken en fit blijven.'

Controle

Coach Danny Buijs was tevreden na de zege tegen Fortuna. 'Zeker de eerste helft hebben we goed gespeeld. We pakken de controle, maken twee doelpunten. Daniel van Kaam zit in een hele goede lijn, Ahmed El Messaoudi maakt ongelooflijk veel meters. Ontzettend mooi dit ook voor Strand Larsen. Hij heeft heel wat meegemaakt de afgelopen weken', besluit Buijs.

200e eredivisieduel Padt

Doelman Sergio Padt keepte tegen Fortuna Sittard zijn 200e eredivisiewedstrijd voor FC Groningen. 'Ik ben helemaal blij dat we dit duel winnend kunnen afsluiten. De laatste jaren lukte het niet bij Fortuna Sittard. Liever had ik natuurlijk ook nog de nul gehouden. De eerste helft was onze beste van dit seizoen.'