Ede Staal belde op als commissaris van de politie in aflevering 20 van Credo

Andrea van Wieringen woont eind jaren '70 met haar gezin in de Stadspolder tussen Drieborg en Nieuwe Statenzijl als de familie Staal komt wonen op de boerderij op een steenworp afstand van de bekendste sluis van Stad en Ommeland.

Aander kaant diekgat

De Staals waren 'aander kant diekgat' de buren van de familie Van Wieringen en zo kwamen ze ook bij elkaar over de vloer. Dat ging eerst via de kinderen, maar later kwamen ze met verjaardagen en oud en nieuw ook bij elkaar op visite en dat werd altijd heel gezellig. Ede nam dan vaak zijn accordeon mee.

' Wie zaten din in n kring en Ede muik din zo oet de lozze pols op elk van ons n verske, Dat von'k zo knap. Zo muik e n liedje op mien schoonmoe. Zie haide Dora en was nogal corpulent en Ede zong din over heur as Dikke Dora. Gelukkeg kon ze t wel waarderen...'

Andrea Van Wieringen is nog steeds vol bewondering voor de mens Ede Staal (Foto: Rolf Schreuder)

Andrea is nog steeds vol bewondering voor de mens Ede maar vooral de humor van de troubadour is haar bijgebleven. Zo belde Ede met de ouders van een vriendje van zijn eigen zoon Martijn en zoon Henk van Andrea.

t Jong het alles der ofholt

'Dij jong haar zien brommer ongelooflek opvoert. Ede von doar wel wat van. Hai belde din op oljoarsoavend mit de olluu van t jong: Met de commissaris van de politie uit Groningen, zee e din mit verdroide stem. Zie konnen kaizen: of brommer inleveren of dij opvoerspullen der of. t Jong het alles der ofholt...'

Dit en nog veel meer verhalen van Andrea van Wieringen over haar oude buurman.

Waar te beluisteren?

Inmiddels zijn er twintig afleveringen van Credo te beluisteren. Tweewekelijks verschijnt een nieuwe editie van Credo.

Beluister hieronder aflevering 20 van Credo:

of via rtvnoord.nl/podcasts en/of via Spotify.

Meer afleveringen?

Wil je meer afleveringen horen? De podcast Credo, het leven van Ede Staal, is hier op de website van RTV Noord te vinden, maar ook rechtstreeks via Spotify, Apple Podcast en Google Podcast te beluisteren. Op die manier kun je waar en wanneer je wilt op jouw moment een of meerdere afleveringen luisteren.

Klik op abonneren als je automatisch op de hoogte wilt blijven van nieuwe afleveringen.

Andere podcasts

Ook geïnteresseerd in andere podcasts van RTV Noord? Volg dan De Koffiecorner, de wekelijkse podcast over de Groningse sportwereld (Spotify, Apple Podcasts, Youtube) of Turbulente Tijden, een documentaireserie over het omstreden windmolenpark N33 (Spotify, Apple Podcast, Google Podcast).