Theo Thijssenschool in Hoogezand deze week dicht vanwege corona (update)

De Theo Thijssenschool in Hoogezand sluit deze week z'n deuren vanwege een aantal coronabesmettingen, schrijft de schoolleiding in een brief aan de ouders.

Reden van de tijdelijke schoolsluiting is dat een aanzienlijk deel van de medewerkers van de school in contact is geweest met een leraar die positief is getest op het coronavirus. Naar aanleiding daarvan moeten zij uit voorzorg in quarantaine en/of getest worden.

Thuisonderwijs

'We zijn als een speer bezig het thuisonderwijs te regelen, daar hopen we morgen mee te beginnen', zegt Marian Bakker van Stichting Ultiem, waar de school onder valt. Maandag hebben de leerlingen daardoor een extra vrije dag. 'We hebben het als calamiteitendag aangemerkt.'

'Binnen de school wordt er ontzettend goed gelet op de anderhalve meter, maar dat wil niet zeggen dat je daardoor niet eens in dezelfde ruimte bent. Dan ben je volgens het contactonderzoek in contact geweest met de besmette leerkracht. Zij laten zich nu testen, om te zien of de besmetting breder is.'

Zorgen

'Natuurlijk zijn mensen bezorgd, dat zijn wij ook. Maar alle lof voor de manier waarop de ouders reageren en het begrip dat ze tonen. Dit is een situatie waar wij en andere schoolbesturen al langer rekening mee houden. We hebben hier momenteel in Nederland helaas mee te maken.'

