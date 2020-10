Jongen (15) uit Groningen vermist

De politie doet een oproep voor informatie over de verblijfplaats van de jongen.

WhatsApp

Danny vertrok op 12 oktober naar een vriend in Hoogeveen, maar kwam 's avonds niet thuis voor het eten. Wel had zijn moeder nog dagelijks contact met hem via WhatsApp, tot afgelopen vrijdag.

Sindsdien is Danny niet meer online geweest. Hij was op dat moment in Hilversum, meldt de politie. Of er iets gebeurd is, weet de politie niet, 'maar van een jongen van vijftien moeten we gewoon weten waar hij is', aldus een politiewoordvoerder.

Tatoeage

Danny is 1,95 meter lang, heeft donkerbruin haar en blauwe ogen. Hij draagt een zegelring en heeft een tatoeage van Romeinse cijfers aan de binnenzijde van zijn onderarm