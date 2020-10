Kindcentrum Ten Boer geopend: 'Het is gewoon heel mooi'

Het Kindcentrum is het nieuwe onderkomen van de openbare basisschool De Huifkar, cbs de Fontein en de kinderopvang Kids2B. Een jaar werd er aan het gebouw gewerkt: de eerste paal ging vorig jaar de grond in.

Elke week een foto

'Het is een fantastisch gebouw geworden', zegt Lina Mensinga, onderwijsassistente bij De Huifkar. 'Ik ben erbij geweest vanaf de eerste paal en kwam elke week wel even foto's maken. De ruimte, het licht, heel veel ramen - ja, het is gewoon heel mooi.'

Raar afscheid

Maandagochtend begeleidde ze kinderen in een grote optocht door Ten Boer van de oude school naar het nieuwe gebouw. Een bijzondere laatste periode was het, zegt ze: 'Eigenlijk is de school gesloten in de herfstvakantie, dat is natuurlijk een raar afscheid. Dus hebben we vanochtend afscheid genomen, door van het oude naar het nieuwe gebouw te lopen.'

Ook de kinderen van Kids2B en De Fontein liepen in een stoet vanaf het zwembad in Ten Boer, naar het nieuwe Kindcentrum.

Al in de achtste eeuw bewoond

Dat nieuwe gebouw is verrezen bij de skeelerbaan aan de Riekele Prinsstraat in het dorp. Omwonden vreesden voor verkeersoverlast rondom het nieuwe pand. Daarom werd een deel van de Sportlaan en Riekele Prinsstraat opnieuw ingericht.

Tijdens de werkzaamheden werd een middeleeuwse huiswierde aangetroffen, waarvan werd vastgesteld dat de plek al in de achtste eeuw na Christus werd bewoond. Met de bouw van het Kindcentrum is zo'n 13 miljoen euro gemoeid.

De oudste en jongste 'bewoners' openden het Kindcentrum samen (Foto: Gemeente Groningen)

Fanfare en sleutels

Daar werd in de opening, die vanwege corona vooral met de kinderen zelf werd gevierd, niet bij stilgestaan. Onder fanfaremuziek openden kinderen zelf hun nieuwe school en opvang - met snoepsleutels.

Lees ook:

- Bijzondere archeologische vondsten op plek Kindcentrum in Ten Boer (2019)

- Groen licht voor kindcentrum van dertien miljoen euro (2018)