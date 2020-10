Ouders over sluiting school vanwege corona: 'Misschien wel beter zo'

'Het is lastig en vervelend, maar misschien wel beter zo', zegt Martina Visser die tegenover de school woont. Ze heeft vijf kinderen waarvan er twee naar de Theo Thijssenschool gaan. Zondagochtend kreeg ze een brief waarin de sluiting van de school werd aangekondigd.

'Ik sta absoluut achter de maatregelen. Ook omdat de aantallen nu weer oplopen. Wat als de kinderen dan wel op school zitten en ze nemen het wel mee? Ik denk dat dit veiliger is', zegt Visser.

Improviseren

Voor sommige ouders is het improviseren geblazen om het gezinsleven te combineren met hun werk. 'Ik draai onregelmatige diensten en mijn vrouw ook. Tot nu toe kunnen we het redelijk regelen, maar het was wel even schrikken toen we de brief gisteren kregen', zegt een vader verder op in de straat.

De juf legt het op school veel beter uit dan op de computer Jaden Wolthers (8)

Eigenlijk had hij nog even bij willen slapen maar nu moet hij toch een oogje in het zeil houden. Zijn dochters zitten in groep 4 en 8. 'Gelukkig zijn de kinderen inmiddels wat ouder en hebben ze ook nog een oudere zus. Ik denk dat andere mensen echt problemen hebben om oppas te vinden.'

'Ik mis de juffen en meesters'

De meeste kinderen maken zich niet zo druk. Net als anders spelen ze gewoon op het schoolplein. 'Ik vind het wel leuk dat we vrij zijn. Ik kan nu meer met mijn vriendjes spelen, maar ik mis de juffen en de meesters wel', zegt de 7-jarige Emily ten Hoeve.

Vanaf morgen krijgen de kinderen thuis les. Dat gebeurde eerder dit jaar ook al maar er is wel een verschil. De docenten mogen nu niet op school komen en dus zullen de lessen vanuit huis gegeven worden. 'Ik vind dat wel lastig', zegt de 8-jarige Jaden Wolthers. 'De juf legt het op school veel beter uit dan op de computer.'

Snel afgeleid

Haar moeder beaamt dit. 'Ja het is zeker wel lastiger. Ze krijgt nu ook veel meer huiswerk dan toen ze in groep vier zat en ze is heel snel afgeleid. Ze wil met vriendinnetjes spelen of tv kijken. Om dan twee uur vrij te maken om echt met school bezig te gaan is wel lastig', zegt Martina Visser.

Lees ook:

- Theo Thijssenschool in Hoogezand deze week dicht vanwege corona (update)

- Scholen worstelen met corona minder leerlingen en eerder vakantie

- Veel scholen nog niet klaar met ventilatie onderzoek