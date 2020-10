Zes weken cel voor winkeldiefstal en inbraken bij gemeentewerf

De man stal op 4 maart in een supermarkt in Roden scheermesjes en tubes tandpasta. Dit gebeurde in het bijzijn van zijn minderjarige zoon. Een camera legde de diefstallen op beeld vast.

De politie herkende de man uit Roden vanwege eerdere misdrijven. De man ontkende bij de politie. De rechter vond de winkeldiefstal wel bewezen.

Loklaptop

De man stond ook terecht voor meerdere inbraken bij een afvalcontainer op de gemeentewerf in Roden. De politie legde in mei een laptop met een volgsysteem in de container. Die werd kort daarop meegenomen door de Rodenaar.

De man had bij zijn aanhouding 17 afgedankte laptops in zijn tas, waaronder het lok-apparaat van de politie.

Marktplaats

Hij zag geen kwaad in die diefstallen, zei hij tegen de agenten. Het was immers afval. Dat ziet de rechter toch anders. De spullen worden als recyclemateriaal afgegeven en liggen op een afgeschermd terrein.

'Het is geen gewoon afval, hier zit handel in', zei de rechter. Kennelijk ook voor de verdachte, want die bood het gestolen goed aan via Marktplaats.

Geen werkstraf

De Rodenaar heeft een strafblad. Hij heeft onder meer een celstraf van acht maanden uitgezeten voor diefstal van 170 gasflessen in 2013 bij een kampeerhal in Roden. Daarna ging het goed tot in 2018. Hij stal een fiets en kreeg een werkstraf opgelegd.

Sinds 2012 bestaat het taakstrafverbod, wat inhoudt dat een taakstraf niet mogelijk is wanneer iemand in de voorgaande vijf jaar een taakstraf kreeg opgelegd voor een vergelijkbaar feit. Daarom moet de man opnieuw de cel in.