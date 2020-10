Ook stadswijk De Wijert gaat van het aardgas

In navolging van Paddepoel en Selwerd wordt ook De Wijert na 2030 een aardgasvrije wijk. Het is de bedoeling dat de rest van de stad in de toekomst ook aardgasvrij wordt gemaakt.

De drie wijken zijn door het kabinet aangewezen als zogenoemde proeftuin voor aardgasvrije wijken.

4 miljoen euro

In dat kader krijgt de gemeente Groningen 4 miljoen euro voor het project in De Wijert. In de wijk moeten 747 woningen en 17 bedrijfsgebouwen aardgasvrij worden gemaakt. Het stadsbestuur gaat binnenkort in gesprek met alle betrokkenen, zoals woningeigenaren.



Koploper

Verantwoordelijk wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) is blij met de Haagse miljoenen. 'Deze proeftuin is een erkenning van het ministerie voor Groningen als koploper in het aardgasvrij maken van wijken.' Met het extra geld start de gemeente de voorbereiding van het project op.



De gemeente had graag in 2035 aardgasvrij willen zijn, maar door eerdere bezuinigingen lijkt dat onhaalbaar.



Lees ook:

- Verliezen WarmteStad miljoenen hoger dan gedacht

- Bezuinigingen leiden tot uitstel aardgasvrij maken Stad

- WarmteStad: 'Restwarmte wordt de opvolger van geothermie'