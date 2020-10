Wat betekent het onderzoek van de Rekenkamer voor de zuidelijke ringweg?

In de Provinciale Staten zitten met name oppositiepartijen met smart te wachten op de uitkomsten van het onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer.

Met het onderzoek wordt gecheckt of leden van Provinciale Staten de afgelopen jaren goed genoeg zijn geïnformeerd. Daarnaast moet aan het licht komen wat er mis ging in de voorbereiding naar de project, waar miljoenen euro's meer dan berekend naartoe moeten.

Maar wat betekent het rapport van de Noordelijke Rekenkamer voor het beleid rondom de zuidelijke ringweg?

Wat de Rekenkamer doet

De Rekenkamer is een orgaan dat Provinciale Staten grondige evaluaties op verschillende onderwerpen aanlevert. De afgelopen periode werden er onder meer onderzoeken over duurzame landbouw en duurzame energieprojecten opgeleverd. Die onderzoeken werden daarna besproken in Provinciale Staten.

Impact rapporten Rekenkamer niet altijd zichtbaar

Directeur Linze Schaap van de Noordelijke Rekenkamer: 'Wij zijn vooral bedoeld om de Staten te helpen met het maken van goede besluiten. De leden van Provinciale Staten moeten breder geïnformeerd worden dan vanuit alleen het college. Wij beoordelen het beleid.'

Schaap ziet dat de impact van de rapporten van de Rekenkamer niet altijd zichtbaar is. 'In Provinciale Staten is veel waardering voor het werk wat we doen. Onze rapporten worden ook altijd wel besproken in commissies in Provinciale Staten.'

Soms weinig veranderingen

Toen de Noordelijke Rekenkamer als instituut zelf werd geëvalueerd, leerde Schaap dat de onderzoeken van de Rekenkamer soms tot weinig veranderingen leiden. 'Uit die evaluatie komt naar voren dat er sprake is van een structureel probleem in beleid van de provincies', schetst Schaap. 'Er is soms bij beleid van provincies onvoldoende zicht op de resultaten van dat beleid. Dat heeft ons ook wel aan het denken gezet: in hoeverre beklijft ons werk?'

'Rekenkamer legt vinger op zere plek'

Dat werk beklijft zeker, vindt Statenlid Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden). 'De onderzoeken hebben zeker impact en zijn zeker van waarde. Je moet als provincie van goede huize komen wanneer je besluit niets met de aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer te willen doen.'

'Het belangrijkste is dat de Noordelijke Rekenkamer er in slaagt om de vinger op de zere plek te leggen', legt SP-Statenlid Henk Hensen uit. Hensen en Van der Laan maken namens de Groninger Staten deel uit van de negenkoppige Raad van Advies van de Noordelijke Rekenkamer. VVD'er Mada Miesen is de derde Groninger. De raad wordt compleet gemaakt door drie Statenleden uit Friesland en drie uit Drenthe.

Duurt nog even

Hensen hoopt dat dit onderzoek impact zal hebben. 'Voor ons werk als Statenlid is onafhankelijk onderzoek belangrijk. Wat is er in het voortraject rond de zuidelijke ringweg misgegaan? Daarin kan de Rekenkamer ons helpen.'

De Noordelijke Rekenkamer verwacht in de loop van komend jaar te starten met het onderzoek naar de zuidelijke ringweg. Zij wacht eerst een aantal onderzoeken naar Ring Zuid af die in opdracht van de provincie Groningen worden uitgevoerd, zegt Schaap. 'Daarna kunnen we bepalen wanneer we gaan starten.'

