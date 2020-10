Economiestudenten moeten na fraude tentamens opnieuw maken (update)

De eerstejaarsstudenten van de opleiding Economics and Business Economics van de Rijksuniversiteit Groningen moeten een aantal tentamens opnieuw maken vanwege fraude. Het gaat in totaal om drie toetsen. De opleiding wordt gevolgd door een paar duizend studenten.

De tentamens zijn begin oktober digitaal afgenomen. Sinds de uitbraak van corona wordt het overgrote deel van de toetsen digitaal afgenomen.

'Een heel drastische maatregel', zegt decaan Peter Verhoef van de Faculteit Economie & Bedrijfskunde. 'Liever doen we dat ook niet. Maar omdat we niet precies weten wie wel of niet heeft gefraudeerd, kunnen we niet anders dan alle tentamens af te keuren.'

WhatsApp

De Rijksuniversiteit heeft ontdekt dat de eerstejaars economiestudenten tijdens de tentamens via WhatsApp contact met elkaar hadden. De universiteit laat weten dat frauderen tijdens tentamens 'best vaak' voorkomt. Het is niet duidelijk of het aantal fraudegevallen is opgelopen sinds de universiteit de toetsen vooral digitaal afneemt.

Onlangs kregen Rechtenstudenten nog de waarschuwing om geen misbruik te maken van de omstandigheden nu ze thuis tentamens maken. Die waarschuwing kwam van de examencommissie en die wees de rechtenstudenten ook op het afleggen van een gelofte waarin ze verklaren dat ze het tentamen eerlijk en zonder overleg zullen maken.

Blijft het bij een reprimande?

Of het bij een reprimande blijft voor de studenten die hebben gefraudeerd? Verhoef: 'Als we de fraudeurs daadwerkelijk kunnen identificeren, dan kunnen ze worden uitgesloten voor verdere tentamens in het lopende studiejaar. Ook hebben ze geen recht meer op cum laude.'

(Het bericht is aangevuld met quotes van decaan Peter Verhoef)



