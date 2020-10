Hoefijzerfabriek Werkman is met verhuizing klaar voor komende honderd jaar

Het waren de broers Hero en Berend Werkman die in 1909 als hoefsmit aan de Helpermolenstraat begonnen met de machinale productie van hoefijzers. In de tijd van de mechanisatie destijds een revolutionaire ontwikkeling in Nederland. Andere hoefsmeden lachten erom, omdat het machinaal produceren van hoefijzers onmogelijk was in hun ogen.

Wereldwijd miljoenen

Het bedrijf groeide uit tot een wereldwijd vooraanstaand bedrijf op het gebied van hoefbeslag. Jaarlijks worden miljoenen hoefijzers gemaakt in meer dan 750 verschillende soorten. De hoefijzers gaan naar meer dan veertig landen.

Het begin van Hoefijzerfabriek Werkman in 1909 (Foto: eigen foto)

Woningnood de aanleiding

De aanleiding van de verhuizing is een goed bod op het terrein van ruim één hectare door Veldboom Vastgoed in Groningen zegt Christel Werkman. Samen met broer Peter inmiddels de vierde generatie in het bedrijf. 'Er is woningnood in Groningen en dan is ons terrein een mooi stuk grond in een aantrekkelijke wijk om te bouwen. Op het moment dat zo’n verzoek komt denk je daar natuurlijk wel goed over na. We zitten hier al meer dan 110 jaar en een verplaatsing heeft impact.'

Het bedrag dat met de verkoop van de grond en panden gemoeid is noemt Werkman, sinds 2007 werkzaam in het familiebedrijf, niet. Een onderdeel van de afspraak is dat de panden nog twee jaar gehuurd mogen worden van de nieuwe eigenaar. Uitgangspunt is om zo snel mogelijk te verhuizen.

De locatie op zich is mooi en we bouwden hier letterlijk en figuurlijk door op de fundamenten die de vorige generaties gelegd hebben Christel Werkman, directeur Werkman Hoofcare

Niet zonder emoties

‘We hoefden niet weg. De plek heeft sfeer. De locatie op zich is mooi en we bouwden hier letterlijk en figuurlijk door op de fundamenten die de vorige generaties gelegd hebben. Bij ons werken mensen met lange dienstverbanden. Een aantal heeft bijvoorbeeld mijn opa nog gekend. Dat gaat niet zonder emoties.’

In Groningen blijven

Toen de verkoop rond was moest plots nagedacht worden. ‘Daar zijn we best wel lang mee bezig geweest. Bouwen we iets nieuws of gaan we op zoek naar iets bestaands? Vooraf stond voor ons vast dat we in Groningen wilden blijven. We zijn Groningers en zijn ondanks dat we verreweg het meeste van onze producten exporteren trots op onze regio.’

In de zoektocht kwam een locatie aan de Borkumweg in de Eemshaven in beeld. Qua oppervlakte redelijk vergelijkbaar met de huidige opstallen. ‘Het is natuurlijk best lastig om iets te vinden wat passend is voor onze productielijnen. Dat kan daar. De energievoorziening is goed en qua transport is het ook geschikter dan in een woonwijk.’

De nieuwe locatie van Werkman Hoofcare in de Eemshaven (Foto: Steven Radersma)

'Klaar voor de komende honderd jaar'

Innovatie staat bij Werkman Hoofcare hoog in het vaandel. ‘Energietransitie is een belangrijk thema voor ons. Hier aan de Helpermolenstraat zitten we in oude gebouwen en we krijgen nu de kans om alles spik en span te maken, zodat we klaar zijn voor de komende honderd jaar.’

Van alle tijden

Volgens Werkman zijn hoefijzers van alle tijden. ‘Hoefijzers bestaan al sinds de Romeinse tijd. Dierenwelzijn is belangrijk en goed hoefbeslag hoort daar zeker bij. En door COVID-19 hebben mensen meer tijd om te gaan rijden. Dat effect zien we terug in onze cijfers.’

Een innovatie is de ontwikkeling van ‘Black’. Sensoren die op de voorhoeven geplaatst worden om de gang van een paard zo gedetailleerd mogelijk in beeld te krijgen. Om daarmee afwijkingen via aanpassingen in het hoefbeslag te corrigeren. Dit product werd in 2019 geïntroduceerd. De volgende stap, om ook de gang van de achterbenen in beeld te krijgen, zit er aan te komen.

Nog geen datum

Twee weken geleden kregen ze de sleutels en de directie is inmiddels druk bezig met het laten maken van offertes ter voorbereiding op de investering die met de verhuizing gemoeid is. Hiervoor is nog geen concrete planning. Werkman kan dan ook nog geen datum noemen wanneer de deur in Helpman definitief dichtgetrokken wordt.

In de Eemshaven hebben we de mogelijkheid om de productiecapaciteit te verhogen door bijvoorbeeld volcontinu te gaan draaien Christel Werkman, vierde generatie in het familiebedrijf

Capaciteit verhogen

Ze ziet vooral kansen. ‘Omdat we hier in een woonwijk zitten zijn onze productietijden gelimiteerd. Dat is straks anders. We zijn aan het nadenken hoe we daarmee om willen gaan. In de Eemshaven hebben we de mogelijkheid om de productiecapaciteit te verhogen door bijvoorbeeld volcontinu te gaan draaien.’ Dat zou op termijn arbeidsplaatsen op kunnen leveren.

Niet meer op de fiets

Het zal voor de nu bijna vijftig medewerkers even wennen worden als het eenmaal zover is. ‘De meesten moeten een stukje extra gaan rijden. Ik woon zelf in Groningen en kan nu op de fiets naar mijn werk. Dat is straks niet meer zo haha.’

