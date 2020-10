Nachtwinkel sluit de deuren na omzetverlies: 'Ik blijf dicht tot de horeca weer opengaat'

'Ik ga pas weer open als de horeca dat ook weer mag.'

Het is rustig, maandagmiddag in de Poelestraat in Stad. Terrasstoelen staan opgestapeld, horecagelegenheden zijn al bijna twee weken verlaten. Op het middenterrein nemen twee mensen aan het eind van de middag 'een ballonnetje'. Het is nog geen 20.00 uur, dus het mag nog.

De Poelestraat oogt maandagmiddag verlaten (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Zeker driekwart omzet kwijt

'Ik ben sowieso driekwart van mijn omzet kwijt', zegt eigenaar Fatih van de Day and Night Shop, die niet met zijn achternaam genoemd wil worden. Sinds de horeca gedwongen dicht blijft zijn zijn inkomsten gekelderd. Zondagmiddag besloot hij de deuren voorlopig te sluiten.

'We zitten hartje centrum, maar er is niemand. We hebben zes man personeel, maar dit is niet te doen.'

Eigenaar Fatih van de Day & Night Shop in de Poelestraat (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Natuurlijk hebben de verboden om alcohol en lachgas te verkopen er ook mee te maken, maar het is niet het belangrijkste Fatih

'Natuurlijk hebben de verboden om alcohol en lachgas te verkopen er ook mee te maken', geeft Fatih toe. Maar het is niet het belangrijkste, zegt hij. Nee, de horecasluiting doet hem de das om. 'Mensen worden vanwege onze gezondheid thuisgehouden. Of je nou bier verkoopt of iets anders: er is niemand, dus niemand koopt iets.'

Hoewel, niemand is wat overdreven: maandagmiddag komen twee studenten de zaak van Fatih binnenlopen voor een pakje sigaretten. Eigenlijk is hij al dicht, de rolluiken voor de sigaretten hangen naar beneden. Maar voor de studenten maakt hij een uitzondering.

'Zonde dat hij dichtgaat'

Eén van hen is Martin. 'Heel zonde dat hij dichtgaat', vindt hij. 'Als je even de stad in wilt kom je vaak hier. Nu moet je helemaal de binnenstad uit om wat te halen.'

Dat er na 20.00 uur geen alcohol en lachgas meer verkocht mag worden is voor Martin trouwens niet zo'n probleem. 'Nu alle horeca dicht is maakt me dat niet heel veel uit', zegt hij. Het tekent de situatie van Fatih: klanten blijven weg nu de café's gedwongen leeg zijn.

Begrip bij collega's

Ali, een medewerker van de Turkse Bakkerij die een stuk verderop in de Poelestraat zit zegt de keuze van Fatih wel te begrijpen. 'Er wordt bijna niets meer verkocht', zegt ook hij.

Medewerker Ali van een andere nachtwinkel snapt wel dat Fatih zijn deuren tijdelijk sluit (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

'Wij blijven wij wel open, al gaat de zaak nu wel eerder dicht. Vroeger bleven we tot midden in de nacht open, nu sluiten we 's avonds al. Het is gewoon een heel moeilijke periode. Maar ja, je kan beter iets verkopen dan helemaal niets', is zijn gedachte.

Pijn

Fatih sluit dus wel, al is de keuze om de komende tijd dicht te blijven lastig. 'Het doet heel erg pijn, natuurlijk', zegt hij. 'Voor mezelf, maar vooral voor mijn medewerkers. Die gaan in de WW. Daar ga ik vanuit. Want maandagavond gaan er brieven naar het personeel toe, dat wij ermee gekapt zijn.'

