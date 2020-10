Krijgt Ergün S. tbs met dwangverpleging?

De rechter doet vandaag uitspraak in de zaak tegen Ergün S. Dat is de man die verdacht wordt van het doden van schoonmakersechtpaar Gina en Marinus Visser in de bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep in Stad. Hij hoeft niet de gevangenis in als het aan het Openbaar Ministerie ligt.

Alleen tbs met dwangverpleging en geen celstraf, zo luidde de eis op 29 september, omdat S. niet verantwoordelijk geacht kan worden voor de dubbele moord. Hij was volledig ontoerekeningsvatbaar.

Volgens de aanklagers staat het vast dat S. op 26 oktober vorig jaar de bioscoop binnenliep en het schoonmakersechtpaar aanviel met een pas gekocht mes. Hij was te zien op beveiligingscamera’s en had zijn identiteitskaart in de bioscoop laten liggen.

S. zwierf al een tijdje rond

Voorafgaand aan de dubbele moord zwierf de 34-jarige Rotterdammer al een aantal weken flink verward en onder invloed van wiet door de stad. Af en aan kampt hij al jaren met psychoses. Als hij zijn medicijnen slikt, gaat het redelijk. De wanen zijn dan niet helemaal weg, maar zijn ziekte is hanteerbaar. Maar als hij stopt, gaat het mis.

En het ging gruwelijk mis op 26 oktober vorig jaar. De wanen van S. werden steeds grimmiger en beangstigender voor hem. Hij dacht dat elitetroepen zijn dochter hadden omgebracht.

In ondergoed en superheldenpak

Om zich te beschermen tegen die elitetroepen, droeg hij een zelfgemaakt superheldenpak. In zijn onderbroek, behangen met aluminiumfolie en batterijen liep hij soms door de stad. Af en toe sliep hij in een hotel, maar daar werd hij vaak uitgezet. Dan sliep hij op straat.

Hij zag de twee schoonmakers die zijn pad kruisten aan voor leden van de elitetroepen. Meerdere malen stak hij op ze in. Hij heeft er geen enkele herinnering aan, maar ontkent niets.

Mijn hele leven stortte in. Waarom heeft deze man zo lang kunnen rondlopen? Dochter van het vermoorde echtpaar

‘Mijn hele leven stortte in’, vertelde de dochter van het echtpaar in de rechtszaal. ‘Waarom heeft deze man zo lang kunnen rondlopen?’

Niemand heeft het antwoord op die vraag. S. is na zijn arrestatie overgebracht naar de gevangenis in Scheveningen. Daar zitten mensen wier psychiatrische problemen te ernstig zijn voor een reguliere cel.

Volledig ontoerekeningsvatbaar

S. is volgens het Pieter Baan Centrum, waar hij voorafgaand aan de rechtszaak is onderzocht, volledig ontoerekeningsvatbaar. Het Openbaar Ministerie neemt deze conclusie over en vindt dat S. het beste af is in een tbs-kliniek om behandeld te worden. Niet in de gevangenis.

Een zeer afgewogen standpunt van het Openbaar Ministerie Eén van de advocaten van S. over de strafeis

Zijn advocaten zijn het daarmee eens. ‘Een zeer afgewogen standpunt van het Openbaar Ministerie’, zei een van zijn advocaten.

Ernstige problemen

De kans dat de rechtbank meegaat in dit oordeel is groot. S. kampte een groot deel van zijn leven met ernstige psychiatrische problemen. Hij onttrok zich vaak aan hulp en slikte dan lange tijd geen medicijnen, omdat hij dacht die niet nodig te hebben. Ten tijde van de dubbele moord liep een procedure om hem gedwongen op te laten nemen.

De familie van Gina en Marinus hoopt dat S. nooit meer op vrije voeten komt. 'Om je tegen jezelf te beschermen, en nog meer om de samenleving veilig te houden', zei een zus van Marinus.

Lees ook:

- Nabestaanden over bioscoopmoorden: 'Waarom heeft deze man zo lang kunnen rondlopen?'

- Tbs met dwangverpleging geëist tegen 'bioscoopmoordenaar' Ergün S.

- Lees terug: Ergün S. is volgens deskundigen ontoerekeningsvatbaar