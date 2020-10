'Merckt en The Market Hotel pas volgend jaar open'

The Market Hotel opnieuw in de steigers (Foto: Reiner Smith/RTV Noord)

Dit meldt de nieuwsbrief 'Groningen vernieuwt'.

Scheuren in de hotel gevel

The Market Hotel, zoals het nieuwe hotel aan de Grote Markt gaat heten, is inmiddels helemaal opnieuw in de steigers gezet. De binnenkant is inmiddels grotendeels klaar, maar de afwerking van de gevel heeft forse vertraging opgelopen.

De buitengevel van het gebouw wordt niet steen voor steen gemetseld, maar bestaat uit elementen van een paar vierkante meter waar de bakstenen al inzitten en die kant en klaar worden geplaatst. In een van deze pre-fab elementen werden scheuren ontdekt, waarna de maker van deze elementen ook nog failliet ging.

Volgens de aannemer wordt er gewerkt aan een oplossing, maar de verwachting is dat het hotel pas in de zomer van 2021 de deuren opent. Aanvankelijk lag het in de bedoeling dat dat dit najaar zou gebeuren.

Foodhal Merckt

Projectontwikkelaar MWPO werkt momenteel hard aan de Foodhal Merckt, die op de begane grond moet komen van het nieuwe pand op de hoek van de Grote Markt en de Poelestraat. De bovenverdiepingen van het gebouw zijn inmiddels klaar en bewoond, maar aan de speciale 'rooftopbar' op het dak en de invulling van de 'foodhal' op de begane grond, wordt nog volop gewerkt.

Gezien de onvoorspelbare coronaomstandigheden is er nog geen openingsdatum bekend. Maar de verwachting is dat Merckt in het voorjaar van 2021 de deuren opent. Aldus de nieuwsbrief 'Groningen vernieuwt'.

