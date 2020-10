Lopend Vuur: Ik haal mijn vuurwerk dit jaar in Duitsland

Mensen staan al vroeg in de rij voor vuurwerk in Duitsland (archief) (Foto: De Vries Media)

De jaarwisseling wordt dit jaar anders dan anders. Vanaf dit jaar is er een verbod op bepaalde soorten knallers en vuurpijlen. Alleen bepaalde soorten siervuurwerk en kindervuurwerk, zoals sterretjes, blijven toegestaan. Bij de politie leeft nu de angst dat Nederlanders hun vuurwerk in het buitenland gaan halen.

De politie gaat daarom in de grensstreek strenger controleren op vuurwerk. De komende tijd zullen agenten auto's steekproefsgewijs langs de kant zetten.

Jaarlijks gaan al tal van Groningers de grens over, om in Duitsland vuurwerk te halen. Ga jij dat nu ook doen? En neem je dan ook in Nederland illegaal vuurwerk mee? Je mag namelijk tot 25 kilo per persoon invoeren, mits dat vuurwerk ook in Nederland legaal is.

