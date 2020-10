Veroordeelde overvaller terug de cel in na liefdestripje naar Parijs

'We wilden gewoon even samen weg. Gewoon even de l'amour in Parijs, of hoe noem je dat?' klinkt in het onvervalst Gronings in de rechtbank in Assen.

Dat de 51-jarige man uit Hoogezand vanwege zijn veroordeling voor een overval in Zuidlaren helemaal niet naar Parijs mocht, was hem even ontgaan, beweert hij.

Klant overvallen en in elkaar geslagen

De man werd in februari 2017 veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf voor de overval die hij samen met twee plaatsgenoten een jaar eerder had gepleegd. Ze drongen 's nachts de woning van een man en zijn vriendin aan de Jagerslaan in Zuidlaren binnen.

Eerder op de avond had het slachtoffer bij één van zijn mededaders drugs besteld en hadden ze dat met z'n drieën afgeleverd. Na middernacht kwam het trio onaangekondigd terug. De mannelijke bewoner werd toen in elkaar geslagen en ze namen een aantal spullen mee, waaronder 200 euro, een laptop en een tv.

Begeleid wonen

De 51-jarige drugs- en drankverslaafde man uit Hoogezand zat twee derde deel van zijn straf uit en werd vorig voorjaar geplaatst in een instelling voor begeleid wonen van Verslavingszorg Noord-Nederland in Groningen. Hij kreeg een aantal voorwaarden mee waar hij zich aan moest houden, zoals verplicht verblijven in de instelling, geen drugs en drank gebruiken en meewerken aan een dagbesteding.

Lange tijd ging het goed, tot hij daar vorige maand geluidsoverlast veroorzaakte. Bange medebewoners belden de politie. Omdat zijn begeleiders vermoedden dat hij had gebruikt, wilden ze een controle uitvoeren. Die weigerde de man. Ook bedreigde hij een reclasseringsmedewerkster met een boodschap op haar antwoordapparaat.

Afkicken in Beilen

Daarna ging de Groninger met zijn vriendin naar Parijs, waarna de twee doorreisden naar haar woonplaats in Duitsland. Eenmaal terug in Nederland werd hij - eerder deze maand - opgepakt en sindsdien zit hij weer vast. Het Openbaar Ministerie wilde dat hij het laatste deel van zijn celstraf voor de overval - 111 dagen - alsnog zou gaan uitzitten.

Maar de reclassering had een ander plan. Zijn begeleidster heeft geregeld dat de man maandag naar een verslavingskliniek in Beilen kan. Afkicken is volgens haar het beste om nieuwe problemen te voorkomen. De officier van justitie paste in de rechtszaal haar eis aan naar achttien dagen cel en daarna de verplichte opname in Beilen. De rechtbank deed meteen uitspraak en ging akkoord.

