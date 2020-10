Koen Schuiling: 'We moeten zeer voorzichtig zijn met regionale versoepelingen'

Koen Schuiling is geen voorstander van regionale versoepelingen van coronamaatregelen. Dat zei de voorzitter van Veiligheidsregio Groningen dinsdag in het Radio 1-programma 1 op 1.

Groningen heeft op het coronadashboard van het Rijk het predicaat 'zeer ernstig'. Als het aantal besmettingen voldoende is afgenomen, verandert dat weer naar 'ernstig'. Volgens de routekaart van het kabinet kan een Veiligheidsregio dan versoepelingen doorvoeren, zoals ruimere openingstijden voor cafés.

Regionaal beleid heeft ‘niet goed uitgepakt’

Maar Schuiling ziet zulke regionale versoepelingen nog niet zitten. 'Als we in een situatie terecht komen dat het weer beter gaat, denk ik dat we daar zeer voorzichtig mee moeten zijn. De ervaring van afgelopen zomer leert dat dat niet zo goed uitpakt. Ik denk dat het goed is om één lijn te trekken.'

Virus kon zich verspreiden

De tweede golf begon in de Randstad, waarna het virus zich via studentensteden verder verspreidde over het land. Ondanks het hoge aantal besmettingen werden er alleen strenge regionale maatregelen genomen. In de Randstad moesten kroegen eerder dicht, maar in Groningen bleven maatregelen uit tot het kabinet landelijk besloot in te grijpen.

‘Niet speculeren’ over strengere maatregelen

Schuiling nam maandagavond deel aan het Veiligheidsberaad, waarin alle voorzitters van de Nederlandse veiligheidsregio's vertegenwoordigd zijn. Daar lag onder meer de vraag op tafel of er op dit moment strengere maatregelen nodig zijn.

'Ik ben van mening dat dat niet hoeft', zei Schuiling bij 1 op 1. 'Verder ga ik daar niet over speculeren. Het is van belang dat we de adviezen van het RIVM rechtstreeks vertalen naar het kabinet en de samenleving.'

Tientallen bekeuringen uitgedeeld in Groningen

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad zei na het overleg dat ‘uniformiteit van beleid’ belangrijk is. Daarnaast gaan de veiligheidsregio's meer en strenger controleren op de anderhalve meter, de maximale groepsgrootte en het alcoholverbod.

Volgens Schuiling leidt dat ook in Groningen ‘helaas tot bekeuringen’. Met name vanwege een overtreding van het alcoholverbod en de groepsgrootte zijn ‘tientallen bekeuringen’ uitgedeeld. ‘Grote incidenten zoals elders in het land zijn ons gelukkig bespaard gebleven.’

Hoe nu verder?

Het kabinet komt dinsdagavond volgens ingewijden alleen met een waarschuwing, gezien het oplopende aantal besmettingen. De komende week moet duidelijk worden of de maatregelen die nu gelden voldoende effect hebben, zo niet dan dreigt een tweede lockdown.

