Dader bioscoopmoorden krijgt tbs met dwangverpleging

Ergün S. krijgt tbs met dwangverpleging. Hij vermoordde op 26 oktober vorig jaar het echtpaar Gina en Marinus Visser uit Slochteren in de bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep in Stad.

De rechtbank gaat mee in de eis die het Openbaar Ministerie formuleerde op 29 september. S. is volledig ontoerekeningsvatbaar en was op het moment van het doodsteken van het echtpaar onder invloed van wiet. Hij kampt bijna zijn hele volwassen leven met psychoses en een schizofrene stoornis.

Daarom krijgt hij geen celstraf, maar moet hij zo snel mogelijk behandeld worden in een tbs-kliniek. 'Een nieuwe psychose is een nieuwe kans dat het misgaat. Dat risico is onaanvaardbaar en kan worden ondervangen door tbs met dwang', aldus de rechter.

In de war

S. werd enkele dagen na de moorden aangehouden. Hij was gekleed in zijn zelfgemaakte superheldenpak van aluminiumfolie en batterijen. S. zag er verwilderd uit en was in de war. Hij zei later in de rechtbank dat hij dacht dat de schoonmakers lid waren van elitetroepen die zijn dochter hadden vermoord.

Nabestaanden willen hem heel lang opgesloten hebben

De nabestaanden van Gina en Marinus zijn enorm kwaad op S. In tegenstelling tot de rechtbank, houden zij hem wel volledig verantwoordelijk voor zijn daden. 'Jij hebt de drugs genomen, jij hebt een mes gekocht', klonken de verwijten op 29 september.

Ze wilden dat S. heel lang opgesloten zou worden, om zo hemzelf en de maatschappij in bescherming te nemen.

Nog niet bekend wanneer

S. zat sinds zijn aanhouding vast in Scheveningen. Daar zitten gevangenen die zulke ernstige psychiatrische problemen hebben dat ze in een reguliere cel niet hanteerbaar zijn.

Wanneer S. naar een tbs-kliniek vertrekt, is niet bekend. Alle klinieken in Nederland kampen met onderbezetting en wachtlijsten.

Lees ook:

- Krijgt Ergün S. tbs met dwangverpleging?

- Nabestaanden over bioscoopmoorden: 'Waarom heeft deze man zo lang kunnen rondlopen?'

- Lees rechtbankverslag terug: Ergün S. is volgens deskundigen ontoerekeningsvatbaar