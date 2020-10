‘Deze manier van afvalinzameling gaat niet werken’

‘30 kilo afval per persoon per jaar. Onmogelijk op deze manier!’ zegt Kars Jol uit Pieterburen. Hij is één van de kritische Hogelandsters die de toekomstige manier van afvalverwerking in de gemeente niet zitten.

Het Hogeland gaat op 1 januari 2021 het zogeheten diftar+ invoeren. Inwoners betalen per keer dat ze de container laten legen en daarbovenop nog een geldbedrag voor het aantal kilo’s.

Minder afval

‘De gemeente wil de hoeveelheid afval per persoon verminderen van ruim 200 kilo naar 30 kilo in 2025. Maar er worden denkfouten gemaakt. Dat gaat echt niet lukken als de mensen niet hun afval beter kunnen scheiden’, zegt Jol, die in het dagelijks leven logistiek specialist is voor een bedrijf.

Ik snap geen bal van dit systeem Henk van der Velde, inwoner Het Hogeland

Apart ophalen

Het groene afval scheiden is volgens hem goed geregeld. ‘Het gaat juist om het plastic en ander afval. Net zoals in de gemeente Westerkwartier moet het hier ook gescheiden worden ingezameld’, legt Jol uit. ‘Het zou al een stuk schelen als je plastic en andere verpakkingen niet in de container hoeft te gooien maar apart bij de weg kan zetten.’

Jol ziet het nieuwe systeem niet zitten. ‘Ze zeggen dat het goedkoper is dat OMRIN (een afvalbedrijf dat recyclet - red.) dat achteraf voor ons gaat doen. Voor inwoners pakt het nu duurder uit’.

Ook Bedumer Henk van der Velde is kritisch. Hij onderhoudt de website van Algemeen Plaatselijk Belang Bedum en heeft kritisch geschreven over Diftar+. Ook andere inwoners hebben kritische columns geplaatst op de site.

Alles verdwijnt hier bij het restafval. Ik snap daar geen bal van Henk van der Velde - kritische Bedumer

Verdienmodel

‘In de gemeente Bunschoten is het na drie jaar teruggedraaid. In de praktijk leidde het systeem daar ertoe dat veel inwoners hun afval dumpten in containers van anderen en dat het zwerfafval toenam’, zegt Van der Velde die ook liever wil dat het afval gescheiden wordt opgehaald. ‘De melkpakken, het plastic, alles verdwijnt hier bij het restafval. Ik snap daar geen bal van. Ik ben er heel kritisch over.’

Ook hij verwijst naar het Westerkwartier. ‘Daar worden de mensen beïnvloed om op een goede manier om te gaan met het afval. Maar hier moet je alles in de grijze container dumpen waar afvalverwerker OMRIN aan verdient. Dat is een verdienmodel.’

Petitie

Een andere inwoner is een online petitie gestart: ‘Geen diftar op Het Hogeland’. Ook uit angst voor toename van zwerfafval. Die is bijna 600 keer ondertekend.

‘Dertig kilo afval is grofweg één grijze bak vol. Die zou je dan één keer per jaar bij de weg mogen zetten. Waarom krijgen we dan van de gemeente een 240 liter afvalbak met een capaciteit van grofweg 2000 kilo per jaar. Bizar’, vindt Kars Jol.

Hij is ook bang dat mensen hun afval gaan dumpen. ‘Ik ben geen voorstander van dit nieuwe diftar+ systeem omdat mensen hun afval gaan dumpen of verbranden in de tuin of open haard. Ik hoor bijvoorbeeld geluiden van Lauwersoog dat daar steeds meer zwerfafval ligt.’

Slot op de container

Het college van burgemeester en wethouders heeft eerder al laten weten te geloven in het nieuwe systeem omdat het in andere gemeenten ook werkt volgens hen. De gemeente stelt dat in de praktijk er in verhouding niet vaak afval in andermans container wordt gegooid. Angst voor veel afvaldumpingen is er dan ook niet.

Het Hogeland biedt wel containersloten te koop aan voor als mensen bang zijn dat er afval in hun container wordt gestopt van anderen.

Woensdagavond praat de gemeenteraad weer over de nieuwe manier van afvalinzameling. Dan worden de tarieven vastgesteld.

Donderdagavond organiseert de gemeente vervolgens een online informatiebijeenkomst over de nieuwe manier van afval inzamelen. Via YouTube krijgen inwoners uitleg.

Lees ook:

- College Het Hogeland stelt tarief voor legen container vast

- Het Hogeland trekt afvalstoffenheffing gelijk

- Hogelandsters willen huisvuilcontainers om de week geleegd