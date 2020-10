Drukke zomer voor KNRM: veel incidenten met schelpen op Schier

In een evaluatieverslag van de KNRM lifeguards wordt er teruggekeken op de strandbewaking van afgelopen zomer op Schiermonnikoog, Ameland, Vlieland en Terschelling.

Tachtig kleine en vier grote incidenten op Schier

De lifeguards moesten 954 keer ingrijpen op de stranden. Vorig jaar was dat 878 keer.

In de meeste gevallen, 835 keer, ging hem om een klein EHBO-incident. 44 keer was er sprake van een grote incident. negentien keer moest er iemand gered worden.

Op het badstrand van Schiermonnikoog waren tachtig kleine en vier grote incidenten.

Snijwonden

Opvallend, volgens de KNRM, is dit jaar de toename van het aantal snijwonden. In 2018 waren dit er 28, in 2019 waren dit er negentien en dit jaar 56. Het zijn vooral snijwonden die ontstaan door schelpen waar strandgangers op gaan staan.

De KNRM Lifeguards hebben dit jaar op Schier een nieuwe strandpost gekregen (Foto: KNRM Lifeguards)

De lifeguards vonden het verder opvallend dat er, ondanks de drukte, dit jaar niet één keer een kind vermist was waar ze naar hebben moeten zoeken.

Vijf keer rode vlag op Schier

Op Schier is in verband met gevaarlijke weersomstandigheden tijdens het zomerseizoen twaalf keer de gele vlag gehesen. Vijf keer ging de rode vlag omhoog omdat de omstandigheden te gevaarlijk waren om het water in te gaan. Onweer was in de meeste gevallen hiervoor de aanleiding.

