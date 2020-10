'Quarantainehotel' in Haren kan woensdag eerste asielzoekers ontvangen

De speciale opvanglocatie in Haren voor asielzoekers die het coronavirus hebben of mogelijk hebben, is klaar. Vanaf woensdag kunnen vluchtelingen er in quarantaine.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft hiervoor de afgelopen weken een deel van het voormalige Postillion-hotel (later het Nescio-hotel) geschikt gemaakt. Vanaf woensdag kunnen er in eerste instantie 32 tot 35 asielzoekers worden opgevangen. Later wordt een groter deel van het pand ingericht, waarna er plek is voor honderd vluchtelingen die in isolatie of quarantaine moeten.

Volgens het COA voldoet het pand inmiddels aan alle voorschriften. 'Er is hard gewerkt, het gebouw is schoongemaakt en heringericht. Er zijn teams gevormd, onder meer voor de beveiliging. En er zijn hekken geplaatst', zegt COA-woordvoerder Jacqueline Engbers.

Quarantaine niet altijd mogelijk

De opvanglocatie in Haren is nodig, omdat in de reguliere asielzoekerscentra bewoners niet altijd gescheiden van elkaar in quarantaine kunnen.

In het azc in Assen bleken maandag 35 bewoners en één medewerker besmet. Zij komen waarschijnlijk niet naar Haren, zegt Engbers. 'Het is ons beleid om mensen zo veel mogelijk op de eigen locatie in quarantaine te laten gaan. In Assen is dat gelukt door een aparte vleugel van het gebouw hiervoor te reserveren.'

Het is nog niet zeker of de eerste vluchtelingen die in quarantaine moeten, woensdag al naar Haren komen. Als er een coronabesmetting uitbreekt in een van de noordelijke azc’s, bepalen de provinciale GGD's wanneer patiënten naar Haren moeten worden overgebracht.

Zorgen bij omwonenden

Omwonenden toonden zich vorige week bezorgd over de komst van het 'quarantainehotel'. Het COA is bekend met hun zorgen, maar zegt er alles aan te doen om die weg te nemen.

‘De mensen zullen maximaal veertien dagen in Haren blijven en komen niet van het terrein af. Er is permanente beveiliging, 24 uur per dag, en er zijn hekken geplaatst. Omwonenden hoeven zich geen zorgen te maken over hun gezondheid', verzekert Engbers.

Het is de bedoeling dat de speciale opvanglocatie in Haren tot juni 2021 wordt gebruikt.

