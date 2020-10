Situatie Ommelander Ziekenhuis baart Statenleden zorgen: 'De leefbaarheid staat onder druk'

Statenfracties uit coalitie en oppositie zien de financieel slechte situatie rond het OZG in Scheemda met lede ogen aan. Ze maken zich zorgen over de toekomst van de ziekenhuiszorg in heel Oost-Groningen.

Coalitiepartijen GroenLinks, ChristenUnie en CDA lezen de berichtgeving over de financiële situatie rond het Ommelander Ziekenhuis Groningen met ‘grote zorg’. GroenLinks, de grootste partij in Provinciale Staten, wil opheldering van het college over de situatie. De Provincie Groningen heeft een lening van 10 miljoen euro uitstaan bij het ziekenhuis.

Niet nog verder uitgekleed

‘Er kan niet nog meer zorg weg uit Oost-Groningen’, stelt fractievoorzitter Hendri Meendering (GroenLinks). ‘We moeten er met z’n allen heel hard voor waken dat dit moderne ziekenhuis niet uitgekleed gaat worden. Als ik lees dat er dit jaar een tekort is van 3,6 miljoen en volgend jaar 6,5 miljoen, dan is dat heel zorgwekkend. Het is heel belangrijk om het zorgaanbod in stand te houden.’

Fredric Geijtenbeek (ChristenUnie) vindt de lening niet het zorgelijkst. ‘De lening van 10 miljoen euro is nu niet de grootste prioriteit. Het OZG is er in Scheemda gekomen om de zorg voor de toekomst in de benen te houden. De grootste prioriteit is om de ziekenhuiszorg in stand te houden, helemaal met in het achterhoofd dat het Refaja Ziekenhuis ook is uitgekleed.’

CDA: provincie kan meebuigen

Zo denkt fractieleider Robert de Wit (CDA) er ook over. ‘Ik vind dit heel zorgwekkend. Het is nu belangrijk dat gedeputeerde staten het gesprek aangaat met het OZG om te bepalen hoe groot de problematiek is. Spreiding van regionale zorg is heel belangrijk. Als dat betekent dat we ons coulanter moeten opstellen wat betreft de provinciale lening, is dat misschien wel een optie. Voorop staat dat de gedeputeerde met het OZG in gesprek gaat wat ons betreft.’

In de benen houden

Oppositiepartij Groninger Belang ziet de berichtgeving ook met lede ogen aan. ‘Het kan natuurlijk niet zo zijn dat het OZG gaat omvallen’, stelt Statenlid Petra Blink. ‘De zorg in de regio is al uitgedund. Eerst stond Stadskanaal onder druk, nu het OZG. De provincie moet het gesprek aangaan om de boel in de benen te houden.’ SP-Statenlid Joke Lesman zegt eveneens: 'Het is een zorgelijke situatie. We moeten ervoor zorgen dat het ziekenhuis in de benen blijft.'

Delfzijlsters kiezen eerder voor een ziekenhuis in stad Groningen, dat is een signaal Johan ten Hoove, 50 Plus

'Vaker gewaarschuwd'

‘De leefbaarheid komt onder druk te staan', zegt ook 50 Plus-Statenlid Johan ten Hoove. 'We hebben in het verleden vaker gewaarschuwd voor de situatie rond het OZG. Het is kennelijk geen populair ziekenhuis onder patiënten. Vanuit onze achterban horen we dat inwoners van Delfzijl sneller kiezen voor een ziekenhuis in de stad Groningen. Dat is wel een signaal, denk ik.’

De fracties van de PvdA en D66 komen later deze middag met een reactie.

