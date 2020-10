Verenigingen uiten zorgen over inzameling oud papier Het Hogeland

Meerdere verenigingen hebben een brief gestuurd naar de gemeente Het Hogeland waarin ze hun zorgen uitten over de nieuwe oud papier-regeling.

De gemeente wil de prijzen en regeling aanpassen.

Het Hogeland wil de garantieprijs aanpassen naar 54 euro per ton oud papier. Deze prijs gaat pas in nadat er een ondergrens bereikt is. Er moet eerst 1500 kilogram papier ingezameld worden in één container. Voor de ton daarna krijgen de verenigingen pas geld.

Als er met een zogeheten kraakperswagen (een vuilniswagen voor oud papier) wordt gereden dan gaat de regeling pas in na 105 minuten rijden.

Garantieprijs:

Omdat de prijs voor oud-papier laag is krijgen verenigingen in het Hogeland een zogeheten garantieprijs. Als de verkoopprijs van papier extreem laag is krijgen ze toch dit vaste bodem bedrag. Daarmee wordt het ophalen van oud papier gestimuleerd en is het nu nog lonend. De verenigingen in de voormalige gemeenten Bedum, Eemsmond en Winsum krijgen van de gemeente nu nog een garantieprijs van zeven cent per kilo oud papier.

Voor muziekvereniging B&O valt de nieuwe regeling rauw op hun dak. ‘Het afgelopen jaar hebben we meerdere keren om duidelijkheid gevraagd. Die kregen we niet en ineens ligt dit er met deze drempels’, zegt penningmeester Heleen de Wit. ‘De nieuwe regeling vermindert onze inkomsten flink. Maar het is altijd nog beter dan niks.’

Aanpassingen hebben impact

‘Als de verenigingen minder geld krijgen, heeft de regeling grote maatschappelijke effecten’, legt De Wit uit. ‘Mocht het oud papier lopen niet meer uit kunnen dan moeten we stoppen. En het is juist een leuk moment om samen met elkaar te doen voor de vereniging. Ook ben je hierdoor zichtbaar in het dorp als vereniging.’

‘Ik snap wel dat de gemeente in financieel zwaar zit en dat het geld ergens vandaan moet komen. Maar dit heeft grote maatschappelijke effecten.’ De penningmeester wil graag weten hoe de bedragen zijn berekend en waarom deze drempels zijn bepaald.

Zorgen bij meer verenigingen

Ook muziekvereniging de Bazuin in Winsum vindt dat er nog eens kritisch naar de nieuwe regeling moet worden gekeken. ‘Voor ons als vereniging zijn de inkomsten vanuit de papierinzameling van levensbelang. Hiermee kunnen we de honderdjarige vereniging in stand houden’, laat Pieter Jan Smedema namens de vereniging weten. 'De ondergrens ligt te hoog. Het is een hele omslachtige manier om de belading van de containers aan te pakken. Bekijk het nu per vereniging.'

Dorpsbelangen Mensingeweer pleit ook voor het liefst geen of anders een zo laag mogelijke drempel in het komende jaar.

De Jeugdraad Uithuizen/Roodeschool wil ook dat de drempels per container worden bepaald. De raad werkt namelijk met een container die vanwege de vorm niet makkelijk tot aan het dak te vullen is. Die zou moeilijk tot boven de twee ton komen.

Woensdag vergadering gemeente

De gemeente Het Hogeland laat weten dat de brieven momenteel bekeken worden. Woensdagavond vergadert de gemeenteraad van Het Hogeland over de nieuwe oud papier-regeling.

