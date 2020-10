Corona-uitbraak in verzorgingshuis Maarsheerd: 'Virus slaat als dief in de nacht toe'

In verzorgingshuis Maarsheerd in Stadskanaal is het coronavirus vastgesteld op een afdeling voor dementerenden. 'Een substantieel deel van de achttien bewoners is positief getest', zegt directeur Ridzert Veenstra van BCM Ouderenzorg, waar Maarsheerd onder valt.

De betreffende afdeling is gesloten voor bezoekers, om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. Op andere afdelingen zijn nog maar twee vaste bezoekers mogelijk. Per dag mag er maximaal één bezoeker per cliënt voor maximaal één uur op bezoek komen.

Medewerker testte zaterdag positief

De besmettingen kwamen aan het licht nadat een medewerker afgelopen zaterdag positief testte.

'Zij heeft zonder klachten gewerkt, maar uit voorzorg hebben we alle bewoners van de afdeling ’s middags nog preventief laten testen. Maandag kregen we bericht dat een groot gedeelte van hen het virus had.'

Zieke bewoners maken het redelijk

De besmette bewoners, allemaal 85-plussers, maken het volgens Veenstra ‘redelijk’.

‘Ze hebben milde klachten. Ik hoop dat de echte coronaverschijnselen, zoals benauwdheid, uitblijven. Je weet niet hoe het verder gaat. Je kunt heel vervelende situaties krijgen, dat er mensen overlijden.’

Het is heel moeilijk om dementerenden op hun kamer te houden. Daardoor is het besmettingsrisico groter Ridzert Veenstra - directeur BCM Ouderenzorg

Nog 27 testuitslagen verwacht

Op een andere afdeling van het verzorgingshuis is een bewoner besmet geraakt met het virus. Ook daar zijn de overige bewoners getest. De uitslag van die 27 tests verwacht Veenstra donderdag. Het gaat in dit geval wel om een ander soort afdeling dan Madelief, waar de uitslag al van binnen is.

‘Het is een afdeling waar mensen met verschillende zorgbehoeftes door elkaar wonen. Dus niet allemaal dementerenden. Bij die groep is het gewoon heel moeilijk om de mensen op hun kamer te houden. Ze vergeten het nogal eens. En ook het mondkapje doen ze weleens af. Daardoor is het besmettingsrisico groter. Het vraagt ook veel geduld en toewijding van onze medewerkers.’

Of de besmette medewerker ook de bron van de uitbraak was, durft Veenstra niet te zeggen.

‘Misschien was het wel een bezoeker zonder klachten. Dat is heel moeilijk te achterhalen. En ik wil de betreffende persoon zeker geen slecht gevoel geven. Toen ze aan het werk was, had ze geen klachten. Ik begrijp dat het virus als een dief in de nacht kan toeslaan. Dat je je opeens niet lekker voelt.’

Volgens Veenstra is het de eerste keer dat het coronavirus in deze mate de kop op steekt in zijn verzorgingshuis. ‘We hebben vanaf maart wel meerdere medewerkers met een besmetting gehad. Maar verder ging het altijd heel mooi. Tot afgelopen zaterdag dus…’

Lees ook:

- Corona-uitbraken in woonzorgcentra lijken onvermijdelijk

- Geen bezoek meer voor ZINN-bewoners in Haren na corona-uitbraak

- Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog