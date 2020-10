Provincie ontwikkelt Hinder App waarin bewoners overlast kunnen melden

De provincie laat een speciale app ontwikkelen waarmee omwonenden van industriegebieden een melding kunnen doen van overlast. De zogenoemde Hinder App is een vervolg op een proef met een geur applicatie rondom industriegebied Oosterhorn in Delfzijl.

De Hinder App is gericht op bijvoorbeeld geuroverlast of luchtvervuiling. De applicatie kost de provincie meer dan 300.000 euro. Maar dat is het waard, vindt het provinciebestuur.

Ingrijpen als het nodig is

'Als mensen last hebben van geuroverlast of ze vermoeden dat er gevaarlijke stoffen in de lucht hangen, dan kunnen ze dat melden', zegt gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA). 'Wij kunnen dan ingrijpen als het uit de hand loopt.'

De provincie houdt toezicht op vervuilende bedrijven. De applicatie moet zorgen voor een snellere informatievoorziening en een hogere betrokkenheid van omwonenden. De applicatie meet zelf niets. Het is vooral bedoeld om een boodschap door te sturen. De reguliere luchtmetingen blijft de provincie los van de app ook doen, verzekert Van Dekken.

Voor de industriegebieden

De app is dus niet bedoeld voor geuroverlast van een mestende boer of een barbecue bij de buren. 'We richten ons op de industrie en dan met name op Delfzijl en Het Hogeland, omdat we weten dat daar de sterkste overlast is. Dat blijkt al uit de metingen die we doen.'

Mocht de applicatie een succes worden in Delfzijl en Het Hogeland, dan wil de provincie hem uitrollen voor de hele provincie.



