Geld buitgemaakt bij ramkraak in casino Euroborg

De drie verdachten en de bestuurder van de auto zijn nog voortvluchtig.

Vluchtauto in Harkstede gevonden

De auto werd eerder op de avond gestolen bij een garagebedrijf in Bedum en later op de dag teruggevonden in Harkstede, meldt de politie. Het onderzoek naar de ramkraak is nog in volle gang.

De schade aan het pand is aanzienlijk (Foto: Martin Nuver/112 Groningen)

'Momenteel zoeken we in en om het pand naar sporen en stellen we de beveiligingsbeelden veilig. De auto wordt ook uitvoerig onderzocht. Daarnaast voeren we een buurtonderzoek uit.'

Mensen die iets gezien hebben van de diefstal van de auto, de ramkraak of het achterlaten van de auto in Harkstede, kunnen zich melden bij de politie.