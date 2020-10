Groninger Bodem Beweging schrikt toch van collectieve negativiteit in enquête

Het is voor de Groninger Bodem Beweging (GBB) geen geheim dat haar leden niet staan te juichen als het gaat om het beleid en de versterking in het aardbevingsgebied. Maar de massale negativiteit en de harde woorden die vallen in een enquête onder de leden, had ook de belangenvereniging niet helemaal aan zien komen.

In een week tijd reageerde een kwart van de vierduizend leden op de enquête. Met daarin vragen over het versterkingsproces, maar ook een tweetal open vragen. En met name de antwoorden op de open vragen komen behoorlijk binnen bij voorzitter Jelle van der Knoop van de Groninger Bodem Beweging.

Vermoeiend, gekmakend en een drama

In totaal bedragen de antwoorden op de open vragen meer dan honderd pagina's. Een korte bloemlezing:

'Het is vermoeiend en gekmakend. Het is treurig dat een overheid zo met zijn burgers omgaat.'

'Alle onzekerheid is verschrikkelijk. Zwabberend beleid, uit elkaar gespeelde buurten, toenemend gevoel van onveiligheid bij veel mensen. Het is een groot drama.'

'Ik heb er weinig vertrouwen in dat het goed gaat komen. Het geld wordt ruim verdeeld, maar niet onder de gedupeerden.'

'Ik waardeer het beleid niet, want hun beleid is allen voor hun en niet voor ons.'

'Het is een puinhoop. Ik heb geen vertrouwen meer in onze overheid.'

'Ik krijg sterk de indruk dat vertraging het enige beleid is, met blijkbaar de hoop dat men het beu wordt en opgeeft. Het lijkt op bewust traineren. Vertragen om niets meer te hoeven doen. Niet verrassend.'

Het overheidsbeleid krijgt in de enquête als gemiddeld rapportcijfer een 2,5. Bijna de helft van alle respondenten geeft het beleid een 1. Het is dat er een aantal mensen iets positiever zijn, waardoor het gemiddelde omhoog wordt gehaald.

Het is overweldigend negatief

'Het is zo overweldigend negatief', zegt Van der Knoop, die eraan toevoegt dat een meerderheid van de mensen nog helemaal geen idee heeft waar ze aan toe zijn. 'Die weten echt nog helemaal van niks.'

Het zijn wel bijna duizend woningeigenaren. Dat is een groot aantal Jelle van der Knoop - voorzitter Groninger Bodem Beweging

Eigenlijk had Van der Knoop verwacht dat de open vragen in de enquête niet zoveel zouden opleveren, omdat de drempel om iets in te vullen hoger is.

'Je verwacht dat 40 procent überhaupt niets invult en van de mensen die het wel invullen, ga je er vanuit dat veel respondenten zeggen dat iets niet van toepassing is of dat ze geen mening hebben. Maar dit is collectief negatief.'

En die massa verbaast hem toch nog. 'Dit zegt heel wat', aldus Van der Knoop. 'Het is natuurlijk een steekproef onder onze leden. Misschien zijn die iets militanter, maar het zijn wel bijna duizend woningeigenaren. Dat is een groot aantal. Dan kun je er donder op zeggen dat de rest er ook zo over denkt.'

Feiten, geen leugens

Maar is zo'n open vraag dan niet te suggestief? Want de Groninger Bodem Beweging geeft in de vraagstelling zelf al aan dat de versterking niet opschiet en dat er te weinig aandacht is voor de verwachtingen en gevoelens van bewoners.

Van der Knoop vindt van niet. 'Het zijn de feiten', reageert hij koel. 'Het is zoals het is. Er staan geen leugens in de enquête.'

Akkoord over achterlaten Groningen

Momenteel naderen de regionale overheden en de twee ministeries de afronding van een pakket van afspraken dat er voor moet zorgen dat Groningen 'beter' wordt achtergelaten als de gaswinning straks is gestopt. Een onderdeel van die afspraken is de mogelijkheid om af te zien van een te zware versterking, waar een geldbedrag tegenover staat.

Een van de vragen in de GBB-enquête heeft daar betrekking op. Van de mensen bij wie nu versterking aan de orde is, wil bijna de helft die niet laten afkopen als dat aan de orde komt. En als dat al het geval zou zijn, dan wil de grootste groep daar minimaal 50 duizend euro voor en geen cent minder.

De daadwerkelijke bedragen in het akkoord liggen lager, berichtte RTV Noord enkele weken geleden al. Het is de verwachting dat het akkoord op hoofdlijnen binnenkort wordt getekend.

