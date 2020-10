Gestopt raadslid stapt over naar andere partij: 'Wij zijn wel verbaasd'

Voormalig 100% Groningen raadslid Erick Bakker is enkele weken na zijn aftreden alweer politiek actief, maar wel bij een andere partij. Hij is fractiemedewerker bij de Stadspartij. Die overstap is gezien het verleden van beide partijen opvallend te noemen.

100% Groningen is in 2016 voortgekomen uit de Stadspartij. Marjet Woldhuis richtte 100% op nadat ze de Stadspartij verliet. Ze nam haar zetel mee en dat zorgde voor scheve gezichten bij de Stadspartij. Tot op de dag van vandaag zijn Woldhuis en Stadspartij-voorman Amrut Sijbolts gebrouilleerd met elkaar.

Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen wist 100% Groningen twee zetels te behalen, evenals de Stadspartij. Naast oprichtster Woldhuis nam ook Erick Bakker namens 100% plaats in de gemeenteraad van Groningen. De partij liet onlangs weten dat Bakker zijn taken als raadslid per 1 september ging neerleggen. Reden: terugkerende gezondheidsproblemen. Bakker had al eens eerder afscheid genomen als 100%Groningen-raadslid, destijds ook wegens gezondheidsklachten. Toen keerde hij echter weer terug in de raad. Zijn aftreden in september van dit jaar bleek echter definitief.

Ik zie het niet als een overstap Amrut Sijbolts - fractievoorzitter Stadspartij

Stadspartij fractievoorzitter Amrut Sijbolts bevestigt schoorvoetend dat Bakker sinds kort actief is binnen zijn partij. 'Hij is fractiemedewerker. Hij zal geen woordvoering gaan doen. Erick wil er op dit moment verder niks over kwijt', zegt Sijbolts die niet van een overstap wil spreken. 'Ik vind dat het weinig met een overstap te maken heeft, zo zie ik het dus ook niet. Hij is ergens gestopt en vervolgens bij ons begonnen. Hij heeft ook geen zetel meegenomen. Jammer genoeg', zegt Sijbolts met een knipoog.

Verbazing bij 100%

Woldhuis (100%) zegt verbaasd te zijn over de overstap. 'Wij waren wel verbaasd ja. Toen Erick bij ons actief was, was hij heel erg ziek. Meer kan ik er eigenlijk ook niet over zeggen. Ik vind deze stap niet pijnlijk te noemen', antwoord de oprichtsters van de partij desgevraagd. 'Het belangrijkste is dat iemand gelukkig is en dat diegene goed in zijn vel zit. We waren verbaasd, maar het is verder aan Erick. No hard feelings verder.'



