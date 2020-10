'Minder dan tien' boeren willen zich laten uitkopen door stikstofregels

In de provincie Groningen is een handvol boeren bereid om zich te laten uitkopen. Dat blijkt uit antwoorden van de provincie Groningen op vragen van partijen uit Provinciale Staten.

De provincie weet op deze manier hoeveel boeren er mogelijk aanspraak willen maken op de uitkoopregeling voor veehouderijen. Het gaat om 'minder dan tien boeren', blijkt uit antwoord van de provincie op vragen.

Ook verwacht de provincie dat het probleem rondom de uitstoot van stikstof in Groningen gaat meevallen. Uit haar antwoorden blijkt dat de provincie verwacht dat een groot deel van de uitstoot van stikstof neerdaalt in Duitsland.

De boerensector is er niet bij gebaat Henk Staghouwer - gedeputeerde

'Geen doel op zich'

Het handjevol boeren dat zich gemeld heeft om zich te laten uitkopen, is niet per se de reële situatie, zegt gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie). 'Er zijn meer die wel aangegeven hebben interesse te hebben in de regeling. Maar deze groep heeft zich daadwerkelijk gemeld voor de uitkoopregeling.' Toch zegt Staghouwer niet uit te zijn op het uitkopen van boeren. 'Het is geen doel op zich. Het kost namelijk altijd geld en de boerensector is er niet bij gebaat.'

Los van de boeren die zich willen laten uitkopen is er een groep die mogelijk openstaat voor de regeling 'extern salderen'. Extern salderen is een methode om de industrie en de bouw meer ruimte te geven voor nieuwe activiteiten, ondanks de daarbij behorende extra uitstoot van stikstof.

Die mogelijkheid om extra stikstof te produceren wordt gekocht bij andere partijen, zoals boeren die stoppen met hun bedrijf. Het gaat om boeren met een vergunning op basis van de wet Natuurbescherming. Er wordt dus als het ware geschoven met stikstof.

Gemengde reacties

De provincie Groningen wil binnenkort het extern salderen openstellen, zodat er weer ruimte gaat komen voor de bouw en de industrie. Overigens is niet iedere provincie enthousiast over extern salderen. Zo heeft de provincie Gelderland aangekondigd nog niet van start te gaan met extern salderen, omdat het vreest dat veel boerderijen leeg komen te staan en dit de leefbaarheid in de provincie aantast. 'Daar is het probleem veel groter, vandaar dat Gelderland er zo in zit', stelt Staghouwer.

Naast de boeren die willen stoppen zijn er boeren die onzekerheid hebben over hun toekomst. Er zijn nog 32 vergunningen voor boerenbedrijven onder de rechter en nog niet onherroepelijk. Er zijn ook 223 boerenbedrijven die geen vergunning nodig hebben, aangezien hun stikstofuitstoot beperkt is. Wel moeten ze een melding doen van hun bedrijfsactiviteit en dat hebben ze ook gedaan. Daarmee lijkt hun toekomst verzekerd.

