Extra steun geeft ondernemers lucht in 'zware tijd'

Ook nu weer zeggen ondernemers blij te zijn met de financiële hulp. ‘Het water staat veel ondernemers in de branche boven de lippen’, zegt Chris Garrit, eigenaar van EM2, een evenementenlocatie op het Suikerterrein in Stad. ‘Ik ben positief over de aanvullingen die er nu zijn. Ik had zojuist mensen uit Spanje aan de telefoon, daar gaat het echt heel anders.’

Bij elkaar trekt het kabinet een half miljard euro extra uit voor steun aan door de coronacrisis getroffen bedrijven. Er komt een aantal nieuwe regelingen bij, met name voor de horeca en de evenementenbranche. Voor eet- en drinkgelegenheden komt veertig miljoen euro beschikbaar, bovenop de al bestaande regelingen waarvan zij gebruik kunnen maken.

Ik kan de overkapping bouwen, maar wie weet wanneer we weer open kunnen? Frans Nooren - eigenaar Garnwerd aan Zee

Winterterras

Dat geld is bedoeld ter compensatie van de voorraden die ze niet meer kunnen gebruiken, plus de kosten die tevergeefs zijn gemaakt om coronaproof open te kunnen blijven. Bijvoorbeeld omdat ze een winterterras hebben gebouwd.

Dat is precies wat eigenaar Frans Nooren van Garnwerd aan Zee heeft gedaan en de steun is dus welkom, zegt hij. Nooren heeft geïnvesteerd in een paar gasbranders en op het terras zijn zes open haardjes gebouwd. Want met alleen een dikke jas en een paar warme schoenen op het terras aan het Reitdiep is volgens Nooren geen doen.

Ook liggen de tekeningen voor een nieuwe luifel al klaar. ‘Daar zouden we 15.000 euro in investeren’, aldus Nooren. Maar hij twijfelt. ‘Ik kan de overkapping bouwen, maar wie weet wanneer we weer open kunnen? En wie komt er wanneer we open gaan? Mensen zijn banger geworden.’

Ook de vergoeding voor ‘hele cellen vol’ met onbruikbare voorraden is wat Nooren betreft van harte welkom.

Puntje van de stoel

Evenementenondernemer Chris Garrit zat dinsdagavond opnieuw op het puntje van zijn stoel. ‘We volgen de beslissingen van het kabinet op de voet. Het geeft ons wat lucht in deze zware tijd.'

Garrit kan nog moeilijk inschatten hoeveel extra er voor hem en zijn bedrijf in de verschillende potjes zit. Maar hij heeft zijn omzet met de helft zien teruglopen, dus alles is welkom.

Hij rekent op een bijdrage uit de pot voor de Verbreding Tegemoetkoming Vaste Lasten. ‘We zijn in het vierde kwartaal dicht. Dus ik ga ervan uit dat we er aanspraak op kunnen maken.’

Krijg dan maar eens je lichtman terug die inmiddels op een vrachtwagen rijdt Chris Garrit - eigenaar EM2

Karig

Maar hoe gelukkig hij ook is met de hulp, hij en zijn branchegenoten komen er volgens Garrit hoe dan ook ‘karig’ van af. ‘De jaarlijkse omzet van de ongesubsidieerde evenementenbranche is 7,5 miljard euro. Dat geld pompen die ondernemers allemaal in de economie. En daar zien ze nu 11 miljoen euro van terug.’

Ook steekt het de voormalige nachtburgemeester dat er niks speciaals is geregeld voor de nachthoreca, die volgens Garrit 'de zwaarste klappen moet opvangen'.

Garrit is daarbij kritisch over het nieuwe Time-out Arrangement (TOA) waarmee bedrijven in slaapstand gaan om een bankroet te voorkomen. ‘Je moet dan je personeel wel ontslaan. Krijg dan maar eens je lichtman terug die inmiddels op een vrachtwagen rijdt.’

Voedselbank

Eigenaar Bert van der Heide van Groothandel De Ruiter in Stad draait er niet omheen. ‘We hebben het zwaar’, zegt hij. Vele kilo’s onverkoopbare etenswaren gingen al de container in. ‘Liever breng ik het naar de voedselbank. Dan ben ik het geld ook kwijt maar help ik er tenminste nog iemand mee.’

Maar het verlies van wat ingekocht is, is nog te doen, zegt Van der Heide. Het omzetverlies, daar zit de echte pijn. Klanten die niks meer afnemen. ‘We zijn maar klein, dat is voor ons echt zwaar.’

Welke extra hulp is er voor ondernemers?

- Verbreding Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Tijdelijk open voor alle sectoren. (140 miljoen euro)

- Subsidie voorraad- en aanpassingskosten. Eenmalige subsidie van gemiddeld 2.500 euro. (40 miljoen euro)

- Extra vergoeding 800 evenementenondernemers. (11 miljoen)

- 40 miljoen voor niet-gesubsidieerd theater.

- Voor de sport is er 60 miljoen extra

- Gemeenten ontvangen 150 miljoen voor inkomstenderving bovenop de eerdere 100 miljoen.



