Biografie over Nederlandse popgroep: 'Hij heeft me negen jaar van me leven teruggegeven'

Is Groenewold zo'n grote fan van Roberto Jacketti & the Scooters? 'Eigenlijk wel. Ik ben ik nog steeds fan. Toen ik twaalf was, in 1984, kwam ‘I save the day’ uit. Gewoon een geweldig liedje. En een vrolijk bandje, dat speekt me aan.'

'Als kind heb ik ze vaak zien optreden. Toen ik dertien was heb ik ze voor het eerst gezien op de bloemencorso in Eelde, toen stonden ze midden in een vijver. Het is de soundtrack van je jeugd.'

Gillende meisjes

Wat vind zanger Erik van der Hoff van de bandbio? 'Eigenlijk wel grappig. Veel verhalen waren we zelf eigenlijk al vergeten. Martin heeft me negen jaar van me leven teruggegeven.'

'Voor ons was het wel bijzonder dat er tussen de gillende meisjes altijd één jongen stond, dat was Martin. En Frans Bauer trouwens, die kwam ook altijd kijken.'

Vriendschap

Roberto Jacketti & the Scooters stopte officieel in '89, maar treedt nog wel weer een paar keer per jaar op. 'Onze kracht is denk ik dat we heel goede vrienden zijn geworden. We hebben door Europa getourd en alles met elkaar meegemaakt.'

'Het is gaaf dat Martin dit boek maakt. We vieren zo veertig jaar vriendschap. We hebben ook nog een nummer opgenomen om iedereen te bedanken, dat staat online.'

Op 24 november verschijnt de biografie, samen met de dubbelalbum met alle hits.