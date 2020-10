Gedragspsycholoog: 'Kleine veranderingen maken verschil tegen coronavirus'

Daarin werd gezegd dat het nog te vroeg is om hardere maatregelen af te kondigen. Wel werd duidelijk dat de huidige maatregelen nog tot in december duren.

Gedrag

'Er wordt telkens gezegd dat ons gedrag het belangrijkste middel is om het coronavirus eronder te krijgen. Dan verwacht ik ook dat het kabinet daar duidelijke uitspraken over doet. Maar dat is niet zo', stelt Postmes.

Mensen houden zich niet altijd goed aan de regels, terwijl sommige cruciaal zijn, vindt Postmes. 'Bijvoorbeeld het thuisblijven bij verkoudheid. Een kleine verandering die een groot verschil kan maken. Maar je hoort het kabinet vooral over de grote hamer om het virus mee plat te slaan.'

Zelfde riedeltje

Postmes meent dat het kabinet met steeds weer nieuwe manieren moet komen om mensen op hun gedrag te wijzen. 'Stel: je deelt een keuken en die wordt telkens vies achtergelaten. Dan hang je een briefje op en dan gaat het twee weken goed. Maar dan ziet niemand dat briefje meer. Dus dan moet je weer wat nieuws verzinnen.'

Datzelfde geldt volgens Postmes voor de boodschap van het kabinet. 'Je hoort het Rutte ook zeggen: 'Ik ga mezelf nog eens herhalen.' Dat riedeltje werkt op gegeven moment niet meer.'

Angst als aanjager

Dat minister De Jonge liet vallen dat de maatregelen nog wel tot december gaan duren, werkt ontmoedigend, vindt Postmes. 'Bij die eerste golf zag je dat iedereen schrok en het verschil wilde maken. Dat zorgde voor een gedragsverandering. Nu moeten we terug naar die situatie en dat geeft weinig motivatie en energie.'

Wat zorgt dan wel voor een gedragsverandering? Postmes: 'Angst is een aanjager. Als we zien dat we op een ramp afstevenen, gaan we ons aanpassen. Je ziet het nu de sterftecijfers oplopen. We verbeteren ons gedrag, maar dat loopt jammer genoeg achter onze sterftecijfers aan.'

