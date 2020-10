Protest voor provinciehuis tegengehouden; boeren keren huiswaarts (update)

De voertuigen stonden in de Sint Jansstraat, waar een politieauto de weg naar het Martinikerkhof blokkeerde.

'We hebben altijd in goed overleg met burgemeester Schuiling en de politie actiegevoerd', stelt Omgo Nieweg, een van de boeren. Hij snapt niet waarom ze niet naar het provinciehuis mogen.

Overleg levert uiteindelijk niets op, de trekkers mogen niet naar het Martinikerkhof. De boeren krijgen een bekeuring en besluiten na een klein uurtje huiswaarts te keren.

Stikstof

In dat provinciehuis zou woensdag gesproken worden over het stikstofbeleid. Pijnpunt voor de boeren is het 'extern salderen'.

Dat is een methode om de industrie en de bouw meer ruimte te geven voor nieuwe activiteiten, ondanks de daarbij behorende extra uitstoot van stikstof. Die mogelijkheid om extra stikstof te produceren wordt gekocht bij andere partijen, zoals boeren die stoppen met hun bedrijf.

In onze provincie is een groep van ongeveer 250 boeren die nog steeds niet weet waar ze aan toe is. Deze boeren hebben volgens verslaggever Steven Radersma relatief weinig uitstoot en mochten dus gewoon doorwerken.

Spelregels

'Vorig jaar zette de Raad van State een streep door deze werkwijze en het stikstofbeleid van de overheid, waardoor deze boeren ineens illegaal bezig waren omdat ze nu een vergunning nodig hebben. Zij weten niet waar ze aan toe zijn en hoeveel stikstofrechten ze hebben. Het spel wordt dus al gespeeld zonder dat de spelregels bekend zijn.'

Dat heeft volgens Nieweg grote gevolgen. 'Overnames liggen stil, de sector gaat hierdoor kapot. Zolang niet duidelijk is hoeveel stikstof we hier hebben, kan er geen besluit worden genomen.'

In gesprek

Ondanks dat de boeren niet bij het provinciehuis zijn geweest, heeft de actie wel wat opgeleverd. 'We hebben aandacht gekregen en er zijn Statenleden langsgeweest waarmee we afspraken hebben gemaakt. Dus we komen weer in gesprek.'

Ook wil Nieweg nog in gesprek met de burgemeester en de Veiligheidsregio. 'We mogen in goed overleg altijd protesteren, maar nu dus niet. Daar willen we nog wel uitleg over.'

