Herstel monumentale tuinkoepel jaar na aanrijding begonnen

Op dit moment wordt druk gewerkt aan het herstel van die koepel uit 1774.

De tuinkoepel is een monument uit 1774 (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Scheur van ongeveer vier meter

Op 30 oktober vorig jaar kreeg Van de Vis foto's van zijn zoon. Daarop was te zien dat er een scheur van ongeveer vier meter in de gevel van de koepel zat. Een dag later bevestigde een woordvoerder van de gemeente Groningen dat een wagen van de Milieudienst het pand had geramd.

Restauratie van de koepel is complex

Door allerlei factoren heeft het een jaar geduurd voordat het herstel kon beginnen. 'Ik had gehoopt dat het dit voorjaar klaar zou zijn', zegt Van de Vis. 'Maar door de complexiteit van de restauratie en vanwege de verzekeringen is dat niet gelukt.'

De tuinkoepel is nu compleet gestript (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Nog vijf tot zes weken wachten

De koepel is nu compleet gestript. 'Het is een complex klusje', bevestigt Jeroen Damkat van Bouw- en Timmerbedrijf Boer uit Middelstum. 'Dit is geen nieuwbouw, dus we moeten een stapje verder denken dan normaal. We hergebruiken de oude stenen. Het stucwerk is eraf gekapt, de stenen zijn schoongebikt en die gaan we opnieuw metselen.' Damkat verwacht nog wel een week of vijf, zes bezig te zijn met de klus.

Dit is iets anders dan de mensen die door de aardbevingen in de problemen zitten Willem van de Vis

Problemen niet overdrijven

Van de Vis kijkt ongelofelijk uit naar het eind. 'Ik ben al aan het bekijken hoe ik het opnieuw kan inrichten en het zal zo fijn zijn als de kinderen weer hun eigen plekje hebben.'

De restauratie duurt nog vijf tot zes weken (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Maar, we moeten het ook niet overdrijven, vindt hij. 'Ik heb nog een heel huis over. Dit is iets anders dan de mensen die door de aardbevingen in de problemen zitten.'

Lees ook:

- Hoe staat het ervoor met de beschadigde tuinkoepel?

- Deel van Parklaan in Stad mogelijk autovrij na aanrijding monumentale tuinkoepel

- Gemeente bevestigt: 'Schade aan rijksmonument is door ons veroorzaakt'