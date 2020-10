KLM parkeert twaalf toestellen op Groningen Airport Eelde (update)

De luchtvaartmaatschappij heeft de toestellen niet nodig vanwege de winterdienstregeling en de gevolgen van de coronacrisis. KLM wil zijn toestellen graag in Nederland stallen en daarom is onder meer voor Groningen Airport Eelde gekozen.

De eerste twee toestellen kwamen tussen 11 uur en 11.30 uur aan op Eelde.

Het eerste toestel is geland op Eelde (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

'Prachtig'

De aankomst van de vliegtuigen trekt veel bekijks. Ook van studenten van de KLM Flight Academy. 'Als het goed is, is dit mijn toekomst', zegt student Wessel van Zanen.

Ook piloot in opleiding Danny Spit staat te kijken. 'Dit is echt prachtig, hier doe je het voor. Hopelijk ga ik later voor KLM vliegen later, dit werkt in ieder geval wel motiverend.'

Op platform en oude baan

Twee wat grotere Airbus A330-vliegtuigen komen op het zogeheten A-platform voor het restaurant te staan, tien kleinere 737's worden gestald op de voormalige start- en landingsbaan 01-19, die een aantal jaren geleden uit bedrijf is genomen.

In april werd de luchthaven in Eelde ook al gebruikt als parkeerplaats voor vliegtuigen die vanwege corona aan de grond kwamen te staan. Toen parkeerde TUS Airways er twee kisten. Die zijn intussen weer vertrokken.

Uitwijkluchthaven

'Dat KLM toestellen parkeert op Groningen Airport Eelde laat zien waarom het denken in een systeem van luchthavens zo belangrijk is', stelt interim-directeur Bart Schmeinck van de luchthaven. 'Wij hebben capaciteit en mogelijkheden die andere luchthavens niet hebben.'

KLM doet Eelde op dit moment alleen aan als 'uitwijkluchthaven', als toestellen op Schiphol niet kunnen landen wegens slechte weersomstandigheden zoals mist of storm. 'Met het parkeren van de toestellen op Groningen Airport Eelde zijn we ook overloopluchthaven van Schiphol', aldus Schmeinck.

Geen vakantievluchten

Groningen Airport Eelde wordt vanwege de coronacrisis momenteel niet gebruikt voor vakantievluchten. Het is de bedoeling dat TUI vanaf 21 december wel weer tweemaal per week gaat vliegen op Gran Canaria. Vanaf 21 januari wil BBI-Travel ook twee keer per week gaan vliegen op wintersportgebied Scandinavian Mountains, op de grens van Zweden en Noorwegen.

Vanwege het toegenomen aantal lesvluchten en privévluchten kende Groningen Airport Eelde in september desondanks een recordmaand.

