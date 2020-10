Groningen en Duitsland werken samen aan natuurgebied op de landsgrens

Een grensoverschrijdend natuurgebied in Westerwolde en het Eemsgebied moet een impuls geven aan beschermde diersoorten zoals de otter, de ringslang en verschillende vleermuizen. De provincie Groningen legt samen met Duitsland een verbinding aan tussen het B.L. Tijdenskanaal en de Lethe in Groningen en de Brualer Schloot aan de andere kant van de grens.

Tot op heden was de aandacht vooral gericht op natuurgebieden binnen de eigen lands- of provinciegrens, erkent gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie). Er ligt daarom nu een bijna ononderbroken lint aan natuur vanaf de Dollard tot aan Bargerveen in Drenthe.

Oost en west met elkaar verbinden

Het niet over grenzen kijken had ook vooral met de financiën te maken, maar mede door een Europese subsidie zijn er nu meer mogelijkheden. 'We willen in plaats van alleen van noord naar zuid, nu ook natuurgebieden van oost naar west met elkaar verbinden.'

De verbinding moet er voor zorgen dat beschermde diersoorten zich makkelijker kunnen verplaatsen tussen Nederland en Duitsland, wat weer ten goede komt aan de biodiversiteit.

Poelen en natuurvriendelijke oevers

De werkzaamheden beginnen binnenkort. Aan de Groningse zijde van de grens worden natuurvriendelijke oevers aangelegd in het B.L. Tijdenskanaal. De Lethe krijgt poelen en waterloopjes. Aan de Duitse kant worden ook natuurvriendelijke oevers aangelegd bij de Brualer Schloot.

Ook voor recreatie

Het project moet niet alleen interessant worden voor otters en ringslagen, maar ook voor mensen. Naast de ecologie is er namelijk ook aandacht voor recreatie. Er komt een grensoverschrijdend wandelpad met informatieborden in het Duits en in het Nederlands.