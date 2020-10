Kamerfracties over problemen ziekenhuis Scheemda: ‘Minister moet regie nemen’

Het CDA, de PvdA en de SP in de Tweede Kamer maken zich grote zorgen over de financiële situatie van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG). Ze stellen vragen aan minister Tamara van Ark (VVD) van Medische Zorg naar aanleiding van berichtgeving van RTV Noord.

Het ziekenhuis in Scheemda zit in financieel zwaar weer. Nog dit jaar moet het OZG structureel 3,6 miljoen euro bezuinigen. Lukt dat niet, dan volgen ‘zeer ingrijpende maatregelen’.

Bovendien moet volgend jaar nog eens 6,5 miljoen worden bezuinigd. Het OZG is een ‘gevoelig’ ziekenhuis. Dat betekent dat het van cruciaal belang is voor de zorg in Oost-Groningen. De directie van het ziekenhuis heeft aangegeven te hopen op meer geld van het Rijk.

‘Zulke grote financiële problemen zijn zorgwekkend’

Volgens het CDA, de PvdA en de SP in de Tweede Kamer komt de ziekenhuiszorg in Oost-Groningen verder onder druk te staan. ‘Het is natuurlijk hartstikke mooi dat er een nieuw ziekenhuis staat, maar dat er nu al zulke grote financiële problemen zijn, is zorgwekkend’, zegt het Groningse PvdA-Kamerlid Henk Nijboer.

‘Voor ons staat voorop dat zorg in de buurt beschikbaar moet blijven. De ziekenhuizen in Delfzijl en Winschoten zijn verdwenen, de ziekenhuiszorg in Stadskanaal staat onder druk. Niet iedereen kan vanuit een dorp in Groningen zo even naar de stad rijden voor zorg.’

‘Minister moet meer regie nemen’

Joba van den Berg van coalitiepartij CDA sluit zich daarbij aan. ‘De zorg moet beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar blijven’, stelt zij. Ze wil ook dat de minister ‘meer regie’ neemt om ziekenhuiszorg bereikbaar te houden.

Meer geld van het Rijk?

Henk van Gerven van de SP heeft zijn vragen al klaar en wil van de minister weten of ze bereid is meer geld aan het ziekenhuis te geven. ‘Zou u bereid zijn om de beschikbaarheidsbijdrage van het ziekenhuis voor spoedzorg en verloskunde te verhogen?’

‘Ziekenhuis in de regio is onmisbaar’

Ook GroenLinks wil dat de minister ‘verantwoordelijkheid neemt’. Volgens Corinne Ellemeet is het voor ziekenhuizen in dunbevolkte regio’s moeilijk het hoofd boven water te houden vanwege marktwerking.

‘Zij hebben minder patiënten en dus minder inkomsten. (...) Maar een ziekenhuis in de regio is onmisbaar. Het is van groot belang dat er een oplossing komt en de minister hierin verantwoordelijkheid neemt.’

‘Betrek het ministerie op tijd als dat nodig is’

Ook D66-Kamerlid Rens Raemakers wil de vinger aan de pols houden. ‘Het is goed te lezen dat het ziekenhuis in Scheemda al met zorgverzekeraars in gesprek is’, zo laat hij weten. ‘Maar aangezien het ziekenhuis ook een ziekenhuis is dat een cruciale functie heeft voor acute zorg en verloskunde, is het belangrijk dat men ook tijdig het ministerie betrekt indien dat nodig is. We volgen de ontwikkelingen en hopen op verbetering.’

